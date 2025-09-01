Continúan investigando la camioneta encajada con cobre

Las Heras-, Antes de ayer el personal de la Empresa YPF había encontrado una camioneta TOYOTA HILUX encajada y abandonada en zona LA MESETA 10 Yacimiento Los Perales, con un cargamento importante de cobre.

Con la luz del dia se procedío a realizar diligenciamientos por orden del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 llevados adelante por Personal del Gabinete Criminalistica Local , que finalizado los mismo el rodado fue secuestrado y llevado al patio de la División Comisaria Primera en resguardo y a disposición del Juzgado interviniente.

REQUISA VEHICULAR

A las 19 hs de ayer con dos testigos oculares se procedío a realizar una requisa sobre el vehículo secuestrado por orden de la justicia donde se constato la presencia de una motosierra , escaladores, una pinza de corte y un bolso negro con las inscripciones del Sindicato de Petroleros del Chubut. Todos estos elementos fueron secuestrados y remitidos al Juzgado.

APARECIÓ EL DUEÑO DE LA HILUX

Mientras se realizaba la inspección sobre la Toyota se hizo presente en la Division Comisaria Primera local, el propietario de la camioneta en cuestión, muñido de una denuncia realizada en km8 de la ciudad de Comodoro Rivadavia aduciendo que la misma había sido sustraida de su domicilio.

Poco clara fueron las explicaciones dadas a las autoridades policiales y en virtud a lo que exponía se procedió a tomarle una declaración testimonial mientras la causa sigue su curso e investigación

