Detienen a sujeto por una causa de robo calificado

Pico Truncado-, La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la jornada del 12 de diciembre de 2025, personal de la División de Investigaciones y Narcotráfico de Pico Truncado llevó adelante el diligenciamiento de una orden de captura y detención, dispuesta por el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de la ciudad de Pico Truncado, en el marco de una causa judicial vinculada a un hecho de robo calificado.

El procedimiento se concretó alrededor de las 11:05 horas, logrando hacerse efectiva la detención de un hombre de 24 años de edad, quien quedó incomunicado, conforme lo ordenado por la autoridad judicial interviniente. Posteriormente, el mismo fue trasladado y alojado en dependencias de la División Comisaría Segunda de Pico Truncado, donde permanece a disposición del magistrado actuante, a la espera de las diligencias procesales correspondientes.

La investigación guarda relación con un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 2025, en horas de la tarde, en inmediaciones de las calles Sarmiento y Kuester de la ciudad de Pico Truncado, donde una persona denunció haber sido víctima de un robo perpetrado por varios individuos, quienes tras intimidarla con un arma blanca le sustrajeron pertenencias personales y dinero en efectivo, dándose posteriormente a la fuga.

Desde ese momento, se iniciaron las actuaciones judiciales y policiales correspondientes, con intervención de personal de la División Comisaría Segunda y de la División de Investigaciones, desarrollándose diversas tareas investigativas que permitieron avanzar en la causa hasta la emisión de la medida judicial recientemente ejecutada.

El procedimiento fue realizado bajo la coordinación y supervisión de la jefatura de la dependencia investigativa local, manteniéndose la investigación en curso, sin perjuicio de las medidas que disponga la autoridad judicial competente.

(División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz)

