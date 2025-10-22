Exitosa MASTERCLASS DE ZUMBA – Baila, lucha, inspira.

Las Heras-, Desde la municipalidad, informaron que en el Complejo “Rogelio Venegas” vibró este sábado pasado con una tarde llena de energía, ritmo y alegría.

En este mes rosa, se vivio una verdadera fiesta, con una gran convocatoria que hizo que esta jornada sea un éxito.

Con la participación especial de Fer Cuenca y Marce Soto, se agradece a todas las personas que se sumaron y a quienes hicieron posible esta experiencia inolvidable.

En el marco del Mes de la Mujer, celebramos la fuerza y el poder de inspirar a través del movimiento.

