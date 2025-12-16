Fuerte baja en la venta de autos usados durante noviembre

Nacionales-, La Cámara del Comercio Automotor informó una caída superior al 12% respecto del año pasado. El sector registró 132.089 transferencias en noviembre, un descenso del 20,56% frente a octubre. Aun así, el acumulado anual mostró un crecimiento del 9,48% y el mercado espera cerrar 2025 con un récord histórico.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que la venta de autos usados registró en noviembre una fuerte baja en todo el país. Según los datos oficiales, se comercializaron 132.089 unidades, lo que representó una caída del 12,62% respecto de igual mes de 2024 y un retroceso del 20,56% en comparación con octubre. Desde la entidad detallaron que, pese a la merma mensual, el sector acumuló entre enero y noviembre un total de 1.735.030 vehículos transferidos, cifra que marcó un incremento del 9,48% frente al mismo período del año pasado.

TiempoSur pudo conocer que el Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking de los modelos más vendidos del mes, con 7.083 unidades. Le siguieron la Toyota Hilux (5.243), Corsa y Classic (3.811), Ford Ranger (3.627) y Volkswagen Amarok (3.580).

El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, analizó la situación del mercado. “Pese a la fuerte baja en autos usados, nuestros pronósticos siguen apuntando a un año récord que superará las 1.800.000 unidades”, aseguró. También advirtió que las expectativas de repunte post electoral “no se cumplieron”, y definió el mes como “atípico para todos los mercados del sector automotor”.

El dirigente se mostró confiado en una recuperación en diciembre. “Esperamos que se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo”, sostuvo, y consideró que actualmente “hay oportunidades con precios muy razonables” para quienes buscan un usado.

A nivel provincial, el crecimiento acumulado enero-noviembre estuvo impulsado por Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%), Neuquén (26,05%), Catamarca (19,48%), Jujuy (19,11%) y La Rioja (18,24%). En la región patagónica, Chubut mostró un alza del 16,67%, Río Negro del 16,09% y Santa Cruz del 11,90%. (Tiempo Sur)

Visited 23 times, 20 visit(s) today