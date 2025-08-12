Fundación Banco Santa Cruz realizó el taller gratuito “Emprende Digital”

Rio Gallegos-, La jornada se llevó a cabo en el Centro de Capacitación Energético Minero y contó con la participación de 35 personas. La propuesta tuvo como propósito brindar herramientas en marketing digital, inclusión financiera e inteligencia artificial a emprendedores y trabajadores independientes de la región.

(Río Gallegos).- Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) realizó el 8 de agosto en el Centro de Capacitación Energético Minero de Río Gallegos, el taller “Emprende Digital: Tecnologías, Finanzas y Estrategias para crecer en tu negocio”, una propuesta en conjunto con Banco Santa Cruz y la Unidad Minera del Grupo Petersen destinada a emprendedores, trabajadores independientes, profesionales y personas mayores de 18 años, con foco en habilidades de gestión y herramientas digitales.

El Taller, dictado por Juan Guzmán — especialista en tecnología educativa, comunicación digital y microemprendimientos — contó con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz y FOMICRUZ y logró una convocatoria con más de 35 asistentes.

Durante la jornada, los participantes accedieron a contenidos clave para el fortalecimiento de sus proyectos, incluyendo estrategias de comercialización digital, herramientas de inteligencia artificial aplicadas al negocio, automatización de procesos, análisis de datos, planificación financiera, medios de pago y acceso a microcréditos, entre otros. El taller Emprende Digital forma parte del programa Desarrollo de Comunidades de las Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), cuyo objetivo es fortalecer capacidades locales, generar oportunidades de formación y promover el crecimiento sostenible de cada comunidad.

Visited 1 times, 1 visit(s) today