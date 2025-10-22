La candidata Martínez se reunió con el intendente Pablo Carrizo

Caleta Olivia-, Asimismo, la abogada radical visitó el Hospital Zonal donde conversó con el director sobre la situación actual del nosocomio, durante una recorrida por el interior provincial.

La candidata a diputada nacional Gisella Martínez de la lista Por Santa Cruz se reunió con el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, para conversar sobre la gestión municipal y el trabajo conjunto con referentes vecinales de los distintos barrios.

Durante el encuentro, Martínez y Carrizo conversaron sobre los desafíos que atraviesa la ciudad producto de la desidia de la gestión anterior y la importancia de fortalecer la recaudación local para seguir impulsando obras esenciales, como el recambio de cañerías y la puesta en marcha de la planta de agua que permitirá a Caleta abastecerse por sus propios medios.

En este sentido, Martínez destacó “el compromiso del intendente y su equipo con cada barrio, el trabajo articulado con Servicios Públicos para mejorar la infraestructura y dar respuestas concretas a los vecinos, a fin de avanzar hacia una ciudad que crece con planificación, esfuerzo y pensando en el futuro”.

Finalmente, la abogada radical que integra la lista encabezada por José Daniel Álvarez, recorrió las instalaciones las distintas áreas del Hospital Zonal de Caleta Olivia donde se reunió con el director, Dr. Daniel Covas, para conversar sobre la situación actual del nosocomio, las mejoras que se están impulsando para fortalecer la atención, los proyectos para incorporar equipamiento clave y la importancia de sumar más profesionales, entre otros puntos.

Visited 11 times, 7 visit(s) today