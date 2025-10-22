“Mayores Conectados. Tu Banco a un Clic”. Propuesta para las personas mayores

Santa Cruz-, En el marco de la transformación digital que atraviesa el sistema financiero, “Mayores Conectados – Tu Banco a un Clic” busca acompañar a las personas mayores en el uso de herramientas digitales cotidianas, promoviendo la autonomía, la seguridad y la confianza en sus operaciones bancarias.

Se trata de un programa de educación financiera y digital impulsado por Banco Santa Cruz y demás entidades financieras de Grupo Petersen, que combina talleres presenciales, clases prácticas y materiales didácticos diseñados especialmente para personas mayores.

Durante los encuentros se abordan temas como el uso del home banking, la app del banco, la prevención de fraudes digitales, la creación de claves seguras y la gestión financiera cotidiana.

“Queremos que cada persona pueda sentirse segura y autónoma al momento de usar su banco digital. No se trata solo de enseñar una herramienta sino de construir confianza, comunidad y nuevas formas de vincularse con la tecnología”, aseguran desde la entidad financiera.

El programa está diseñado de forma escalable y adaptada a cada territorio, y se implementa junto a instituciones locales, cajas y centros de jubilados, con el apoyo de equipos interdisciplinarios y talleristas locales formados en gerontología, comunicación y alfabetización digital.

La coordinación general del programa está a cargo de Julián Osoro y Sol Rodríguez Maiztegui, especialistas en comunicación, gerontología y tecnologías digitales, quienes acompañan a los equipos locales en la planificación, seguimiento y evaluación de cada instancia formativa.

En la provincia de Santa Cruz, los talleres se desarrollan entre octubre y noviembre, en la localidad de Río Gallegos.

Río Gallegos: 15, 21 y 28 de octubre / 4 de noviembre – de 14 a 16 hs

Centro de Jubilados de Servicios Públicos (Chile 556)

Inscripción: Presencialmente: Centro de jubilados. Chile 556, Río Gallegos. A través de Whatsapp, número de la Caja de Previsión Social: 2966-385569

Con este tipo de iniciativas, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de «agilizar el crecimiento para el desarrollo regional», brindando herramientas concretas para que los adultos mayores puedan gestionar sus finanzas de manera eficiente y aprovechar al máximo los beneficios del sistema bancario.

