Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria y frenó el paro Docente de 48 Hs

Santa Cruz-, AMET había anunciado paro para este martes y miércoles en reclamo a los descuentos salariales, las «listas negras» y los problemas edilicios, entre otras cuestiones, pero la cartera laboral dispuso conciliación obligatoria.

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó conciliación obligatoria y frenó el paro que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Santa Cruz (AMET) iba a realizar este martes y miércoles en reclamo a los descuentos salariales, las «listas negras» y los problemas edilicios, entre otras cuestiones.

Según formalizó la cartera laboral, el gremio se deberá reunir con autoridades del Consejo Provincial de Educación el jueves 25 de septiembre a las 10 horas.

Ante esto, resta confirmar si AMET acatará la conciliación obligatoria. En la última sí lo hizo.

Cabe mencionar que ADOSAC, que incumplió las conciliaciones, recibió una multa de 13 mil millones impuesta por el Ministerio de Trabajo.

A través de un comunicado, ADOSAC calificó la multa como «absurda e ilegal», la consideró «antisindical» y aseguró que es un «ataque contra el gremio docente». (El diario nuevo dia)

