Nachelin Sánchez convocada al seleccionado Argentino de Seven Femenino

Las Heras-, La Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Gobierno, informan que recientemente ha sido convocada a participar de la Concentración Nacional del Seleccionado Argentino de Seven Femenino Juvenil, a la joven Nachelin Sánchez perteneciente a Kosten Aike R.C.

El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba desde el 5 al 8 de Marzo del corriente. Cabe destacar que nuestra joven deportista ha sido evaluada por la Unión Argentina de Rugby en los diferentes eventos nacionales y regionales, destacándose entre sus pares obteniendo un lugar importante a nivel deportivo tanto para ella como para el club.

El Club Kosten Aike felicita a su jugadora por representar al club y a la ciudad de Las Heras.

En comunicación con Nachelin nos manifestaba lo siguiente «Primeramente doy gracias a Dios por estas lindas cosas que me están pasando a mi mamá Rosmery Rodriguez por ayudarme a que siga lo que me gusta. A mi formador de atletismo Jose Soto, a mi ex mánager Alejandra Mabel Toledo que siempre me apoyo y ayudo; a mi entrenador Gustavo Issler que me da esas tremendas motivaciones y empujones para que pueda avanzar, a mi ex entrenador Jorgito Andrés Riquelme. También agradezco a todas las personas que me felicitaron y que me están ayudando para que pueda ir lista a esta nueva experiencia, aprecio mucho eso» finalizó.