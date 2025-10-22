Profesionales de la salud participaron de un congreso en Buenos Aires

Las Heras-, Desde el hospital local informaron que profesionales locales participaron de Congresos.

Desde la dirección, felicitan a los profesionales que son el Dr Victor Escobar y al Dr Daniel Borghi.

Los mismo fueron destacada su participación en el Congreso de Imágenes 2025, realizado en el marco del 51° Congreso Argentino de Cardiología (#SAC25), del 15 al 17 de octubre en La Rural, Buenos Aires.

El encuentro, desarrollado de forma presencial, abordó los avances en la multimodalidad de imágenes cardiovasculares, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de todo el país.

¡Orgullo por nuestros profesionales que continúan formándose y representando a nuestro hospital en espacios científicos de gran relevancia nacional!. #AreaDeComunicacion

