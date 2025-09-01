Rectores y supervisores santacruceños concluyeron la especialización pedagógica del programa Transformar la Secundaria.

Río Gallegos-, El Consejo Provincial de Educación y la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) realizaron la entrega de diplomas a rectores y supervisores que finalizaron la Actualización Académica en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico (GELP), en el marco del programa Transformar la Secundaria.

La propuesta de formación estuvo dirigida a 23 directivos de las localidades de Río Gallegos, Caleta Olivia, Piedra Buena, Puerto Deseado, Las Heras, Río Turbio, Pico Truncado, Calafate y San Julián quienes trabajaron para profundizar conocimientos y mejorar habilidades en su gestión de liderazgo.

La iniciativa, desarrollada por Fundación Banco Santa Cruz en conjunto con el Consejo Provincial de Educación y la consultora Somos Red, buscó profundizar en la gestión estratégica y liderazgo pedagógico; reflexionar sobre la necesidad de la transformación de la escuela secundaria; fortalecer conocimientos y prácticas sobre el uso de datos y

evidencia en la gestión escolar, promoviendo una transformación educativa sostenida.

Para concluir su especialización los rectores tuvieron que, partir de lo trabajado en los encuentros presenciales, virtuales y en las instancias de trabajo asincrónico, elaborar un Plan de Mejora e Innovación institucional, identificando objetivos claros en base a evidencia de su propia escuela y, a partir de allí, diseñar propuestas multiplicadoras involucrando a los docentes.

En el caso de los supervisores, el trabajo final se basó en la elaboración de un plan de acompañamiento para los equipos de conducción, mediante la aplicación de herramientas claras para el seguimiento de la gestión institucional.

La entrega de diplomas tuvo lugar en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos y contó con la presencia de: Iris Rasgido, Presidente del Consejo Pcial de Educación; Adela Vera, Secretaria de Coordinación Educativa; Marcelo Loncon, Gerente General de Banco Santa Cruz; Hilda Callegaro, Vicepresidente de Fundación Banco Santa Cruz; Cecilia Hancevic, Coordinadora General de Fundaciones Grupo Petersen; Diego Pagliari, Secretario de Fundación Banco Santa Cruz, y Pedro Rodriguez, Tesorero de Fundación Banco Santa Cruz, junto a representantes del sector educativo.

El programa Transformar la Secundaria cuenta con la participación de 17 rectores, 6 supervisores y más de 120 docentes de 16 escuelas que trabajan en Lengua, Matemática, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Robótica, Proyecto de Vida y Clima Escolar, con el objetivo de potenciar la interdisciplina, el aprendizaje con sentido y el desarrollo de capacidades de los estudiantes, colocándolos en el centro de los aprendizajes.

