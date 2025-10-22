Se realizo la Patagonia rebelde en su 7ma edición

Las Heras-, Desde el municipio informaron que el sábado pasado en Las Heras, volvió a ser el epicentro de kickboxing.

Una jornada, con 5 títulos en juego, 4 Copas Ciudad de Las Heras y combates amateur y semi pro.

La Patagonia Rebelde sigue reuniendo a deportistas que lo dejan todo, escuelas que apuestan por el crecimiento y un público que acompaña.

Desde la municipalidad agradecieron a la organización de la Esc. Municipal “Luchador”, competidores y a todos los que hicieron posible esta 7ma edición de pura adrenalina.

#IntendenciaAntonioCarambia

