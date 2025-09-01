Secuestraron un vehículo ya que su conductor conducía con un joven en el capot

Pico Truncado-, El pasado Jueves 28 de Agosto del presente año, personal de la DDI de Pico Truncado procedió a diligenciar una Órden de Allanamiento en el inmueble sito en Calle Alem al 1300 Truncado.

La presente diligencia fue ordenada por el Juzgado Instrucción Nro. Uno de la ciudad de Pico Truncado, a cargo del Señor Juez Subrogante Dr. Marcelo NIEVA FIGUEROA, Secretaria de Instrucción desempeñada por el Dra. Sayra D`ARCHIVIO. Obteniendo como resultado el Secuestro de un Rodado Torino.

Cabe mencionar que citada diligencia procesal se llevo a cabo en el marco de tareas investigativas relacionadas con un hecho de maniobras peligrosas ocurrido hace varios días atrás, que realizo el rodado en cuestión, en horas del mediodía, mas precisamente en la via publica de la ciudad de Pico Truncado, donde el conductor del mismo habría resultado ser menor de edad y un segundo menor se encontraba acostado sobre capot del auto mientras circulaba por la via publica, lo que puso en peligro a los peatones y vehículos que circulaban.

Dicho rodado quedo resguardado en la División Comisaria Segunda de Pico Truncado.

Visited 432 times, 430 visit(s) today