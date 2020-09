Tratan a pacientes con Covid con ibuprofeno inhalado en 4 provincias

Nacionales-, Los especialistas elogian esta terapia que no está disponible en farmacias, sino que apenas se trata de un estudio clínico. Afirman que reduce los tiempos de internación y da «excelentes resultados»

Aclaran que no es el ibuprofeno que se compra en la farmacia.

Mientras avanza el estudio nacional sobre los efectos del plasma de personas recuperadas de coronavirus para tratar a pacientes graves, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy están además explorando la aplicación de ibuprofeno inhalado, que está dando «excelentes resultados», según explicaron especialistas en esas jurisdicciones.

Aunque las autoridades del Ministerio de Salud de Córdoba fueron cautas y no brindaron información cuantitativa respecto a la aplicación del tratamiento con ibuprofeno, el director del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria del Gobierno provincial, Rodolfo Rodríguez, aseguró a Télam que «está dando excelentes resultados».

«Córdoba a través del Ceprocor y sus científicos, ha podido transformar el ibuprofeno en una sustancia nebulizable y está dando excelentes resultados cuando es aplicada oportunamente», agregó el facultativo.

En tanto que desde un laboratorio privado local, que solicitó que su nombre no fuera mencionado, aseguraron que de manera privada se está aplicando el tratamiento con resultados «excepcionales» y que cuenta con una gran mayoría de los pacientes recuperados tras recibir el medicamento. Asimismo, afirmaron que se recuperaron más de 35 de las 40 personas que fueron tratadas con la técnica y que la cantidad de días de internación se reduce a entre 8 y 10 días, siendo de otra manera entre 15 y 17 días.

Ibuprofeno Inhalado

En La Rioja, el director del Centro de Investigación en Medicina Traslacional, Carlos Laino, confirmó que la provincia comenzó a aplicar el tratamiento. Dijo que «los primeros pasos comenzaron con un proyecto de investigación para utilización de ibuprofeno por vía inhalatoria para fibrosis quística. Hace 7 años se comenzó a hacer esta nueva formulación farmacéutica».

«Este ibuprofeno no es el que se vende en la farmacia, es una formulación que no está a la venta porque está en etapa de estudio clínico, por eso recalco que la gente no puede pensar que si le quedó un poco de ibuprofeno de un familiar puede nebulizar a algún paciente en su casa porque es una nueva formulación», agregó el director.

En Jujuy, desde principios de agosto se aplica el tratamiento en base a ibuprofeno inhalatorio en el Hospital «Oscar Orías», de la localidad de Libertador General San Martín, que fue el primero en llevar a cabo el procedimiento y los pacientes demostraron una «rápida» recuperación, en razón de lo cual se avanzó en extender la aplicación del mismo a otros hospitales, según lo informado oportunamente por el Comité provincial.

Otras provincias aún no hay experimentado con este tratamiento y apuestan a terapias tradicionales. (Nota: BaeNegocios)