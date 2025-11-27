UTN FRSC: 124 nuevos profesionales para el desarrollo de la region

Santa Cruz-, La Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz (UTN FRSC) realizará el próximo 27 de noviembre su 35° Acto Académico de Colación, en el que 124 nuevos graduados y graduadas recibirán sus títulos universitarios, consolidando su ingreso al mundo profesional.

Con este nuevo acto de colación, la Regional alcanza un total de 766 títulos entregados desde su creación, reafirmando su rol clave en la formación de profesionales altamente calificados para la provincia y la región.

Las flamantes personas graduadas pertenecen a carreras vinculadas de manera directa con las demandas estratégicas del entramado productivo de Santa Cruz, entre ellas:

· Ingeniería Electromecánica

· Ingeniería Industrial

· Ingeniería en Energía

· Licenciatura en Organización Industrial

· Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo

· Licenciatura en Administración de Empresas

· Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo

· Tecnicatura Universitaria en Administración

· Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes

La UTN FRSC continúa formando profesionales capaces de aportar al desarrollo regional en áreas industriales, energéticas, administrativas y de servicios, dando respuesta a las necesidades del mercado laboral local.

En un contexto nacional de dificultades para la universidad pública, la UTN FRSC sostiene su compromiso con la educación, reafirmando que la formación universitaria sigue siendo un motor de transformación social y una herramienta fundamental para el progreso.

El acto contará con la presencia de autoridades de la Facultad, docentes, nodocentes, familias y la comunidad educativa que acompañó el recorrido académico de cada profesional.

La UTN FRSC invita a toda la comunidad este jueves 27 de noviembre a partir de las 18 hrs en el Salón Auditorio de M.C. y M. (Estrada 426 – Río Gallegos) a celebrar este logro colectivo que reafirma el valor de la educación como pilar del desarrollo provincial.

