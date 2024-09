90 mil millones de pesos seria el costo de la autovía Rada Tilly-Caleta

Regionales-, Dudas en ámbitos empresarios sobre la real decisión de Vialidad Nacional para reactivarla. // Fuentes consultadas por ADNSUR, en el sector empresario, hicieron referencia a que el costo para terminar en el tramo de Chubut ascendería a los 30.000 millones de pesos, mientras que del lado de Santa Cruz la cifra ascendería al doble.

“Algún día la obra se va a hacer, pero hoy no están dadas las condiciones porque Vialidad Nacional no asegura ni cuándo ni cómo va a pagar y de esa forma no es posible reiniciar los trabajos”, dijeron desde ámbitos empresarios, ante la consulta por la continuidad del proyecto.

El gobierno de Santa Cruz difundió en reiteradas oportunidades que está destrabando proyectos fundamentales para la provincia, como la continuidad de las represas y la emblemática obra que vincula al norte de esa provincia con el sur de Chubut.

Sin embargo, las dudas sobre la real reactivación y culminación de la “doble trocha” todavía persisten, ante los reiterados objetivos del gobierno nacional para reducir el déficit fiscal y no retomar obras que estén por debajo del 70% de ejecución, entre otras señales negativas.

UNA HISTORIA DE FRUSTRACIONES CON UN PROYECTO LARGAMENTE ESPERADO

En las últimas horas, tras conocerse el proyecto de presupuesto nacional 2025, La Opinión Austral ofreció precisiones sobre los fondos asignados para obras en esa provincia, entre los que destaca un monto de 15.000 millones de pesos para la continuidad de la autovía Caleta Olivia-Rada Tilly, paralizada desde hace más de un año, por problemas de pago en la administración anterior.

Los fondos asignados para obras en Santa Cruz ronda los 15.000 millones de pesos. Foto: Radio de Camioneros.

La obra se había licitado nuevamente en septiembre de 2021 (luego de su paralización en 2016 y el consecuente juicio contra Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Fernández), dividida en dos tramos. Desde el km 1842 (Rada Tilly) hasta el km 1867 (en cercanías del puesto Ramón Santos), con un presupuesto oficial de 3.250,7 millones de pesos. Y desde ese sector hasta el km 1.908, en el acceso a Caleta Olivia, por 6.743 millones de pesos, lo que totaliza 9.994 millones de pesos.

Finalmente, tras algunas demoras, la obra se inició entre principios y mediados de 2022, con adjudicaciones a favor de las empresas CPC y Rigel, para el tramo Santa Cruz y Chubut, respectivamente, con un plazo de obra de sólo 18 meses.

Sin embargo, cumpliendo con la tradición histórica de una obra que pronto cumplirá dos décadas de frustración, tras haberse licitado por primera vez en el año 2006, la obra quedó paralizada sobre noviembre de 2023, tras un año de pocos avances, debido a los problemas de pago por parte del organismo vial y la aceleración inflacionaria.

TODOS QUIEREN SEGUIR, PERO NADIE SABE CÓMO SE PAGARÁ

Si bien el clima volvió a ser propicio para albergar expectativas de que el proyecto sea retomado, ahora que se discute el presupuesto nacional 2025 y el gobierno nacional ha dejado trascender su interés en culminar la obra, las dudas no terminan de despejarse.

Hay que recordar que también desde el gobierno de Chubut se aseguró ese compromiso de autoridades nacionales, tal como informó meses atrás el secretario de Infraestructura, Nicolás Cittadini, cuando afirmó que la autovía Rada Tilly-Caleta será uno de los proyectos a retomar por el gobierno nacional en esta zona.

La obra forma parte, además, del listado acordado con los gobernadores cuando se firmó el llamado ‘Pacto de Mayo’, por el que a su vez también los jefes provinciales comprometieron el apoyo legislativo (con distintas estrategias) para la ley Bases.

La obra se había licitado nuevamente en septiembre de 2021 (luego de su paralización en 2016 y el consecuente juicio contra Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Fernández), dividida en dos tramos. Foto: Argentina.gob.ar

En uno de los sectores empresarios involucrados mostraron escepticismo, ante la falta de precisiones por parte del organismo laboral sobre cómo afrontará el financiamiento de la obra, que sigue demandando no menos de 18 meses para su culminación.

Con un costo que hoy se estima en no menos de 30.000 millones de pesos del lado de Chubut, apuntan a saber con precisión cómo será el modo de pago para afrontar el costo financiero, sin la seguridad del pago comprometido. Del lado de Santa Cruz, proporcionalmente, la estimación se eleva hasta los 60.000 millones de pesos, lo que implica que a valores de hoy el proyecto no baja de los 90.000 millones de pesos.

Y si bien la cifra no es de gran impacto para las magnitudes que maneja el Estado nacional, no hay certezas de si hay una decisión real de reservar los fondos que, al finalizar este año, deberían totalizar no menos de 60.000 millones, previendo el remanente (con las actualizaciones por inflación) para los 8 meses restantes. (ADN Sur)