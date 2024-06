Nacionales-, La legisladora de Santa Cruz publicó el mensaje en sus redes sociales. El día anterior al tratamiento había convocado a no dar quorum.

La senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, Natalia Gadano publicó en sus redes un mensaje de amenaza a sus dos hijos.

“Cuidá a Cristobal y Juana, los accidentes suceden”, dice el mensaje del usuario marcel tetman @topo18, en referencia a los dos hijos de la senadora oriunda de Puerto Deseado.

En las historas de la cuenta de Instagram, la senadora cuestionó: “¿Esto es libertad?”, y etiquetó a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

El martes por la noche los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano solicitaron a sus colegas “no dar quórum” en la sesión donde el oficialismo busca aprobar la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos y el Paquete Fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

“Queremos contarle la gran trampa legislativa que tiene la Ley Bases y el Paquete Fiscal”, comienza diciendo el senador del frente Por Santa Cruz -Movere- en el video publicado en sus redes sociales y explicó: “Hace una semana, el Gobierno Nacional necesitaba los dictámenes para poder tratar las leyes. En ese momento, nosotros acordamos firmar en disidencia, es decir firmar por más que estemos en contra de la Ley, para que se pueda tratar. A cambio de eso acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy lamentablemente ya lo quieren cambiar“, señaló.

“Esto nos da a pensar que todos los cambios que hagamos los Senadores en favor del pueblo, mañana no van a ser respetado”, apuntó Carambia.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró sorprendido por la actitud de los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes llamaron a no dar quorum este miércoles para tratar la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

“Es una una novedad para mí, no lo he escuchado de ellos y por rumores no me guío”, agregó Francos sobre esa situación, al hablar con periodistas al ingresar a la cena de Conciencia.

Si embargo el oficialismo obtuvo el quorum para comenzar la sesión y ambos legisladores de Por Santa Cruz no se presentaron y se mantuvieron ausentes en gran parte de la sesión.

Alrededor de las 16:30, en medio del debate en el Senado y la represión afuera del Congreso, Gadano publicó en sus stories una captura del mensaje de un usuario con el nombre marcel tetman @topo18. (La opinión Austral)