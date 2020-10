Adosac denunció la desaparición de millones de pesos de las cuentas sueldo

Provinciales-, Así lo hizo saber la referente gremial de A.DO.SA.C filial Las Heras Viviana Fernández a la salida de una reunión realizada en la filial Las Heras de la Secretaria de Trabajo.

En los haberes del mes de septiembre hay una diferencia entre los recibos de sueldos y lo que dice el banco con un faltante entre mil quinientos y dos mil pesos en las cuentas sueldo de los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Cruz, esta grave denuncia la formulan los representantes del gremio Adosac.

Por su parte el Consejo Provincial de Educación alega que el faltante de dinero en las cuentas sueldo de los trabajadores de la educación se debe al descuento por «una cifra que se pagó de más a los docentes en el mes de agosto por lo tanto esta cifra fue descontada de los haberes del mes de septiembre» cuenta la gremialista.

«La denuncia del Gremio es porque el mencionado descuento no es realizado a través del recibo de sueldo»

«Metieron directamente la mano en la cuenta de cada docente» afirma Fernández y agrega «yo no veo reflejado en ningún recibo de sueldo ni lo que me pagaron de mas ni lo que me descontaron»

«El descuento total a los sueldos de los docentes sería una cifra aproximada que rondaría los diez millones de pesos en total».

«A dónde va ese dinero, dónde está» se preguntan los representantes de A.DO.SA.C.

“Hemos presentado la denuncia al Ministerio de Trabajo, al Consejo Provincial de Educación y al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz por malversación de fondos” finalizó Fernández.

Fuente: https://noticiaslasheras.com.ar/ (Nota: El diario nuevo dia)