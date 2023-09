ADOSAC: El paro tuvo alto acatamiento y es totalmente legal y legítimo

Santa Cruz-, Así lo indicó el Secretario General de ADOSAC, Javier Fernández en la movilización hacia el ministerio de Trabajo de la provincia en reclamo para la apertura de paritarias salariales.

Esta acción sindical se concretó este mediodía en el marco del paro de jornada nacional de Lucha Docente en el que el sindicato de Santa Cruz adhirió. En las puertas de la cartera laboral Fernández hizo alusión a la imperiosa necesidad de concretar la mesa de negociación colectiva y también se refirió a los problemas edilicios que se vienen registrando a lo largo de la provincia dejando a los alumnos sin clases por varios días y finalmente subrayó sobre la “conocida” estrategia de amedrentamiento del Consejo Provincial de Educación en perjuicio a la medida de fuerza que es “legítima y legal”.

“Hoy es la tercera vez que ya presentamos en conjunto con AMET una nota de pedido de paritarias. Por supuesto, ese espacio está negado hacia éste sector pero claramente hay que seguir insistiendo”, dijo el representante de la docencia y agregó sobre la legitimidad del paro que “más allá del amedrentamiento que se ha producido en toda la provincia a través de las direcciones de nivel, es importante decir que el fallo de la Justicia, más allá de lo nefasto y todo lo que nosotros sabemos: de ser injusto, ilegal, anticonstitucional, claramente dice que estamos habilitados a hacer ese 20% de paro y sin olvidar que ADOSAC tiene en marcha el recurso presentado”.

“Nuestra medida es absolutamente legítima”, subrayó Fernández y se mostró conforme porque en toda la provincia “hay un alto acatamiento, es importantísimo hoy, lo cual es un mensaje alentador para nosotros”. (Ver aparte Comunicado)

Sobre la crisis educativa el Secretario General dijo que “hay muchos problemas totalmente inconclusos, como es el salario; ustedes saben que con la última liquidación seguimos con nuestras compañeras en los cargos más bajos del escalafón, por debajo de la canasta familiar, y eso es lo que a nosotros nos impulsa para seguir insistiendo en este ámbito. Otra situación son los problemas edilicios en toda la provincia que se van agudizando; por ejemplo: en Río Turbio en el Jardín 2, donde durante tres semanas seguidas no hubo clases. Y allí también nos preguntamos dónde está la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que así como a nosotros nos aplicó una cautelar, realmente está claro por qué no lo hizo allí. Es clara la sintonía, como decimos nosotros, con ese Poder Judicial en convivencia con el Partido Político. No es, por supuesto, para sorprenderse, sino que es parte de la articulación que hemos vivido siempre acá con el Poder Político de la provincia”.

Fernández también contó que en Buenos Aires, donde se está llevando a cabo la movilización nacional ADOSAC está presente con el secretario general Filial Río Gallegos, Nicolás Pereyra. “Esperemos que la nota en conjunto que se va a presentar el Ministerio Nacional de Educación, abra un poco las orejas, más allá de la situación política que se vive, y además que Ctera no haga oídos sordos”.

Finalmente destacó la importancia de difundir la campaña por la anulación del juicio contra Diego Barrionuevo, Claudio Wasquín, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance “necesitamos mucha fortaleza para revertir esto y que nuestros compañeros queden totalmente absueltos y que este juicio básicamente se ha anulado, porque es lo que corresponde”. (Santa cruz en el mundo)