ADOSAC y AMET: Exigimos paritarias de forma inmediata y sin dilaciones

Santa Cruz-, Con fecha 28/08, los sindicatos representantes de los docentes en la provincia de Santa Cruz, enviaron nuevamente una nota al ministerio de Trabajo a fin de pedir se convoque a mesa de Negociación Colectiva Salarial.

Con la firma del Secretario General de ADOSAC, Javier Fernández y el Secretario de AMET, Gustavo Basiglio se elevó la Nota N° 22 al organismo laboral con copia al Consejo Provincial de Educación al no obtener respuestas para el llamado a Paritarias ante la crítica situación del contexto inflacionario que se vive actualmente en el país.

La misiva expresa que “Ante la NO RESPUESTA de reapertura de paritarias, mediante nota N 120/CDP/2023 Los abajo firmantes, representantes de los sindicatos docentes de Santa Cruz VENIMOS A INSISTIR a través de la presente en dicha instancia por cuanto la situación socioeconómica. categóricamente detallada con anterioridad no ha cambiado en absoluto, incluso se va agudizando por los nuevos aumentos en alimentos, servicios y combustibles, sumado a que el mal llamado aporte solidario que en la práctica es COMPULSIVO-EXTORSIVO cada vez abarca a más trabajadores jubilados empujándolos a la línea de pobreza tanto como a todos los que no pueden alcanzar la Canasta Básica Total”.

En la nota también hacen referencia a que quedaron pendiente varios importantes temas laborales no resueltos tanto como la situación en los edificios educativos que se van agudizando con casos puntuales como en Río Turbio, Las Heras, Caleta Olivia y todas las localidades de la provincia.

“Exigimos paritarias de forma inmediata y sin dilaciones”, así finalizan la nota. (Santa cruz en el mundo)