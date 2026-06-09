Alertan por el robo de luminarias en sectores de la ciudad

Las Heras-, El Municipio denunció la sustracción de elementos del alumbrado público y pidió colaboración a los vecinos

La Municipalidad de Las Heras expresó su preocupación ante una serie de hechos de vandalismo y presunto robo de elementos pertenecientes al sistema de alumbrado público, una situación que afecta principalmente a los sectores cercanos a la Escuela Primaria N.º 53 y al barrio Don Bosco.

A través de un comunicado emitido por el Departamento de Electricidad, las autoridades informaron que en los últimos días se recibieron numerosos reclamos de vecinos relacionados con fallas en el alumbrado de ambas zonas. Sin embargo, al realizar las inspecciones correspondientes, el personal municipal constató la ausencia de artefactos y componentes esenciales de las luminarias, los cuales habrían sido sustraídos.

Desde el área señalaron que estos hechos no solo generan demoras en las tareas de mantenimiento y reparación que se vienen desarrollando, sino que también afectan directamente la seguridad de quienes transitan por el sector durante la noche.

La situación cobra especial relevancia debido a la cercanía de establecimientos educativos y espacios de circulación frecuente para niños, adolescentes y familias, quienes dependen de una adecuada iluminación para desplazarse con mayor seguridad.

Ante este escenario, el Municipio hizo un llamado a la comunidad para colaborar en el cuidado de la infraestructura pública, recordando que los bienes afectados forman parte del patrimonio de todos los vecinos y cumplen una función esencial para la vida cotidiana de la ciudad.

Asimismo, se solicitó a quienes puedan aportar información sobre los responsables de estos hechos que se comuniquen por los canales correspondientes, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los episodios denunciados.

Las autoridades municipales remarcaron que continuarán trabajando para restablecer el servicio en los sectores afectados, al tiempo que insistieron en la importancia del compromiso ciudadano para preservar los espacios y servicios públicos que benefician a toda la comunidad.

Visited 60 times, 1 visit(s) today