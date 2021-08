Apertura de sobres para la obra de tratamiento de efluentes cloacales en Las Heras

Las Heras-, El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, inició el acto administrativo de apertura de sobres para la licitación de la obra en la localidad. La misma contempla la ejecución de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, con una proyección que alcanzará a un estimado de 90 mil usuarios..

El acto contó con la presencia del vicegobernador Eugenio Quiroga; el presidente de SPSE, Nelson Gleadell; el secretario de Gobierno de Las Heras, Mauricio Gómez; el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González; autoridades municipales y representantes de la empresa Fabri S.A y representantes sindicales.

La obra a ejecutarse prevé el tratamiento de los efluentes cloacales en la localidad de Las Heras, con una proyección a 20 años que beneficiará a un estimado de 90 mil personas de la comunidad. La misma tiene un plazo de ejecución de 420 días por un monto total de 274 millones de pesos.

Durante el acto apertura, el presidente de SPSE expresó: “Una de las cosas más importantes que me encargó la Gobernadora fue la atención a Las Heras, en virtud de esta situación. Le pedimos a la empresa la celeridad para que la obra salga rápidamente, por la importancia que tiene el tratamiento de todos los efluentes cloacales en la comunidad”.

Al respecto, sostuvo: “Desde el 2019 a nivel nacional y con la decisión política con la provincia de Santa Cruz se abrieron las posibilidades con nosotros. Con esas posibilidades lo que viene es el financiamiento que era extremadamente necesario”.

La obra, explicó Gleadell, “se hace a través del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) del Estado Nacional, el Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (ENOHSA), y con la firma específica de la Gobernadora en una serie de proyectos para todas y cada una de las comunidades de Santa Cruz”.

En este caso –continuó- “es una licitación de 274 millones de pesos que se extendió para darle la oportunidad a las empresas que así lo consideren, no ha habido otra adquisición de pliego y acá tenemos la presentación de la única empresa que se presenta”.

Gleadell agradeció a las autoridades y al personal de Vialidad Provincial “con quienes trabajamos muy fuerte y que nos acompañan”. Agregó a ello: “Tenemos que tener la paciencia que requiere cualquier obra. En este caso una vez adjudicada e iniciada el proceso de obra tiene 420 días para su ejecución. Es una planta que estará emplazada en el mismo lugar en el que está la actual, va a contenerla modificándola y mejorándola”.

El presidente de SPSE sostuvo que la misma “va a tratar los efluentes de la comunidad actual con una proyección a 20 años, alcanzando así a más o menos 90 mil personas”. En tanto, indicó que el volumen de la planta abarca 5.436 metros cúbicos a tratar.

Siguiendo esta línea, explicó: “La intención es que también la comunidad pueda definir qué hace con esos líquidos que van a salir tratados de esa planta. La idea es un riego forestal, a través del Consejo Agrario Provincial, estamos ofertando la posibilidad de en algún proyecto que pueda utilizar efluentes tratándolos para riego forestal”.

A su vez, el vicegobernador Eugenio Quiroga indicó: “Las necesidades de las comunidades siempre son más que las respuestas, porque van creciendo. Las Heras, particularmente, tiene que ver con una comunidad que ha crecido muy rápido y los servicios son parte de desarrollo”.

Recordó, además, que “no hace mucho tiempo faltaba solo la parte técnica que es lo que se hizo, se terminó ante Nación la entrega de documentación correspondiente para estar en condiciones de licitar”. En tanto, expresó: “Esperamos que la empresa cumpla con todos los requerimientos porque Las Heras espera esta obra hace muchos años, es muy importante para la calidad de vida de los vecinos”.

Quiroga, además, indicó: “Alicia me plantea que no importa el color político de aquel que lleve los destinos de una localidad, importa que trabajemos de manera conjunta para los vecinos”. Mencionó, en este contexto, que “es importante pensar en ese planteo de seguir trabajando en conjunto, no hay recetas mágicas, acá la única forma es gestionar en conjunto con los vecinos para que estemos efectivamente cada día un poquito mejor”.

El secretario de Gobierno de Las Heras, en tanto, manifestó: “Nosotros estamos contentos, la verdad es que es una noticia esperanzadora, venimos hablado con el presidente de la empresa y agradecemos por tener la disponibilidad de venir al territorio y hacerse presente en el lugar para que sepan la magnitud de lo que significa”.

Gómez afirmó que “se está trabajando de manera eficiente con el Gobierno provincial, lo vemos a diario y confiamos ciegamente en lo que están haciendo, por eso toda mano que pueda dar el municipio lo vamos a seguir haciendo”.

Agregó a ello para concluir: “Sabemos que la necesidad de la gente y los tiempos no son los de los procesos licitatorios y agradecemos la celeridad que se está poniendo, los vecinos seguramente estarán agradecidos. Se está haciendo una tarea importante desde las dos partes, el mandato que tenemos todos es llegar a los vecinos con todos los servicios”. (Nota: Noticias Santa Cruz)