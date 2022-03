Ávila: Esta unidad Petrolera va a abrir las puertas para todas las peleas futuras

Regionales-, El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut manifestó su satisfacción por el armado de la UTPA que nuclea a los gremios hidrocarburíferos del país, en una lucha conjunta en pos de los intereses de los Trabajadores de la Industria, poniendo en valor la fortaleza del bloque sindical que se ha conformado, refiriéndose a la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina concretada en Neuquén.

Jorge Ávila puso de manifiesto en su mensaje ante una multitud de Trabajadores su solidaridad por un trágico accidente ocurrido en la Cuenca Neuquina y por todos quienes han perdido la vida en los últimos cinco años en distintos Yacimientos Petroleros: “por más que acá tenemos una creciente grande de compañeros, también hemos tenido muertos en el sur y es algo que debemos recomponer”, enfatizó.

En tal sentido, subrayó que “queremos que haya más seguridad, más higiene, que se cumplan los Convenios Colectivos de Trabajo, pero también queremos discutir la Ley, porque con el apoyo de la misma va a existir la responsabilidad de que se cumpla y para eso está el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva de cada Sindicato que va a tener que ponerse al frente y que va a tener que empezar a marcar un rumbo distinto del que se trazó hasta ahora”.

“Ahora los egoísmos personales que había muchas veces, quedaron a un lado. Vinimos aquí a formar una mesa de conducción y pensando distinto, en una Argentina más democrática, que le abra las puertas a todos porque acá somos Trabajadores”, determinó el titular del Gremio más poderoso de la región.

Flanqueado por sus pares de todos los Gremios Petroleros del País reunidos en la provincia de Neuquén desde este martes, ‘Loma’ señaló que “esa es la realidad, nosotros no vamos ni vamos a mediar nada que no sea a favor del Trabajador. Por supuesto que vamos a dar cada pelea, pero siempre con la espalda de ustedes -dijo señalando a los presentes- ya que sin eso estos Sindicatos no existirían, no tendrían pies ni cabeza, esa es la realidad”.

“Por eso es la unidad de estos Secretarios Generales, fue dejar todo para sentarnos a discutir algo por los Trabajadores y como bien lo dijo el Secretario Adjunto de Neuquén, logramos algo histórico para ellos, mejorar las ocho horas; y ahora vamos a ir por un salario digno al 2022, acordándonos que se llevaron a una paritaria el año pasado de la que hemos recuperado ese porcentaje y que ahora vamos a recuperar el salario que nos merecemos. Ese es nuestro trabajo: hacer lo que la gente nos pida y cumplir con la palabra como lo hemos hecho hasta el día de hoy”, sostuvo.

Recomposición

Ávila reclamó que es fundamental la lucha que pueda llevar adelante el Gobierno nacional contra la inflación “porque si no hay un control, es imposible arreglar el salario del Trabajador, ya que hoy arreglas un número y mañana te tenés que sentar a discutir otro. Tenemos que tener en claro que es lo mejor para los Trabajadores, cómo lo vamos a llevar adelante y cómo vamos a hacer para discutir una paritaria limpia, sin que ellos salgan perjudicados.

“Vamos a ir por un aumento salarial, pero su vez vamos a pedir que todos los cálculos sean remunerativos y que suban cada vez que haya aumento, que sea una sola cláusula y que no se divida el salario en dos o tres partes, sino que se pague un solo número”, consignó.

El líder sindicalista felicitó a los Trabajadores “por el coraje y la valentía demostrados, porque cuando este país los necesitó más que nunca, cuando Macri nos mintió cómo nos mintió y también cuándo se instaló la pandemia, pusieron el hombro y salieron a trabajar por todos para que esta Argentina se levante. Ellos fueron los que lo hicieron y hay que recomponérselo, esa es la solución”.

Finalmente, subrayó que “esta unidad va a abrir las puertas para todas las peleas futuras, pero también tenemos un desafío grande, que es que esa reconversión que pedimos se transforme en un mejor pasar para los Trabajadores, eso es lo que merecemos todos. Esta unidad va a abrir esa posibilidad y ver a tantos compañeros juntos a uno le llena de orgullo, nos pones de pie y nos tiene que hacer fuertes. Entonces, tenemos que pensar en un futuro para todos, unidos, donde estemos siendo una sola herramienta fundamental para pelear el salario”.