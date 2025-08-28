Banco Santa Cruz y la Unidad Minera del Grupo Petersen, sponsors Platinum de Argentina Mining Sur 2025

Santa Cruz-, Los clientes del banco que cuentan con su Tarjeta Minería pueden comprar las entradas con 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Banco Santa Cruz y la Unidad Minera del Grupo Petersen confirmaron su participación como sponsors de Argentina Mining Sur, que se desarrollará del 27 al 29 de agosto en El Calafate, consolidándose como uno de los principales encuentros internacionales de negocios y oportunidades en exploración, geología y minería.

El evento reunirá a los actores más relevantes de la industria, con tres días de exhibiciones de productos, servicios y proyectos, espacios de networking y más de 40 conferencias con expertos del sector.

Además tendrá un espacio exclusivo de encuentro con clientes y visitantes, como así también presencia diferencial en Rondas de Negocios.

Como beneficio exclusivo, los clientes de Banco Santa Cruz podrán acceder con sus Tarjetas Minería a un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en la compra de entradas.

Participación de Banco Santa Cruz en paneles

Durante la convención, la entidad será parte de tres instancias clave:

Día 1 – 27 de agosto

Lanzamiento del curso “Programa de Desarrollo de Habilidades Locales”

Horario: 13:30 a 14:00 hs.

Participantes: Marcelo Loncon (Gerente General Banco Santa Cruz), Roberto Cacciola (Presidente CAEM), Verónica Nohara (Presidente CAMICRUZ), Alberto Rositano (Gerente Corporativo Banca Minera Grupo Petersen) y Laura Ropolo (Asesora Unidad Minera Grupo Petersen).

Día 2 – 28 de agosto

“Presencia en el Ecosistema Minero”. Misión, estrategia y oferta comercial para impulsar la cadena de calor minera en la región.

Horario: 15:50 a 16:10 hs.

Día 3 – 29 de agosto

Panel “Desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas de la cadena de valor minera en Santa Cruz”

Horario: 13:55 a 15:40

Con estas interacciones, Banco Santa Cruz y Unidad Minera del Grupo Petersen reafirman su compromiso con el desarrollo de la cadena de valor minera y con la generación de espacios de diálogo e intercambio que impulsen el crecimiento sustentable de la región.

Visited 21 times, 19 visit(s) today