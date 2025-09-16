Benjamín Blanco de 15 años, clasificó al Mundial de Taekwondo ITF en Croacia

Las Heras-, El joven Benjamín Blanco, de 15 años, clasificó al Mundial de Taekwondo ITF que se desarrollará en Poreč, Croacia.

El mismo se desarrollara durante los dias 7 al 11 de octubre de este año, tras superar los selectivos y sumar los puntos necesarios para alcanzar este gran objetivo.

Benjamín entrena en el Complejo Municipal desde los 6 años y actualmente se prepara de lunes a viernes para llegar en óptimas condiciones. Además, realiza dos viajes semanales a Caleta Olivia para complementar su preparación.

Está bajo la guía de su profesora Antonella Paine, quien acompaña este importante desafío deportivo.

¡Felicitaciones a Benjamín por este enorme logro y por representar con orgullo a Las Heras en el mundo!

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 10 times, 6 visit(s) today