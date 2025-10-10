Bomberos intervinieron ante una falsa alarma en la Indu.

Las Heras-, Asi lo confirmo el jefe de bomberos a Periódico Las Heras, donde el la denuncia anunciaron desperfecto en las calderas.

Por tal motivo y ante la precaución en el caso, los alumnos del colegio industrial N°7 fueron evacuados.

El personal bomberil no fueron los únicos que se acercaron al lugar, sino también el personal de policía.

Se cree que alumno/os habría tomado dicha situación de la denuncia para «Zafar» de alguna hora o examen.

Al constatar que no hubo mayores inconveniente, los directivos dieron la orden de ingresar nuevamente a la institución y que se retomaran las clases nuevamente.

