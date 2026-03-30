Bomberos rescataron una joven atrapada en un ascensor

Caleta Olivia-, Bomberos del Cuartel 5° rescataron a una joven atrapada en un ascensor.

Durante la tarde de hoy, personal de la División Cuartel 5° intervino de urgencia en un centro de consultorios ubicado sobre la Avenida Independencia, tras recibir un alerta del 911 por una falla en el sistema de elevación.

El Operativo: Al arribar con la unidad de rescate 996, los efectivos constataron que una menor de 14 años se encontraba atrapada en el interior del ascensor. De inmediato, se aplicaron maniobras de descenso mediante el mecanismo de emergencia del equipo.

Labor Técnica: Se procedió a la apertura segura de las puertas utilizando herramientas de mano (barreta). Una vez liberada la joven, se verificó que se encontraba en buen estado de salud.

Prevención: Como medida de seguridad, se inhabilitó el acceso al elevador colocando cinta de peligro hasta que personal idóneo realice la inspección técnica correspondiente.

La rápida respuesta y el conocimiento de los sistemas de emergencia son fundamentales para resolver estas contingencias con éxito.

En caso de quedar atrapado en un ascensor, sigue estos pasos:

Respira profundo. ¡En serio! Todas las cabinas tienen ventilación, no te quedarás sin aire. Pulsa el botón de alarma y usa el intercomunicador para explicar qué pasa. Nunca intentes salir por tu cuenta. Podrías lastimarte. Espera siempre a los expertos.

fuente: Bomberos Superintendencia

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