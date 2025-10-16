Bomberos y Obras Municipal retiran palma con peligro de caída sobre vivienda

Las Heras-, Los bomberos trabajaron sobre un riesgo Eliminado en B° Solares del Sur.

La intervención preventiva fue por parte de la División Cuartel 11° de bomberos de Las Heras.

El hecho ocurrio a las 19:30 hs, cuando el personal bomberil respondio a un llamado por una palma de madera con riesgo de caída sobre una vivienda en Barrio Solares del Sur.

Los bomberos trabajaron coordinadamente con el personal de Obras Públicas Municipal y su hidro grúa para asegurar y retirar el peligro.

La seguridad de nuestros vecinos es la prioridad.

(Bomberos Superintendencia)

