Camila Garay: Y un día terminó mi sueño de La Voz Argentina

Nacionales-, Camila Garay público un sentido mensaje en horas de la madrugada que dice textualmente:

¡Y un día terminó mi sueño de La Voz Argentina! Siempre soñé desde chiquita mirando por televisión este gran programa, poder cantar en ese escenario. Desde el primer momento todo fue una hermosa locura, en las audiciones a ciegas esperaba al menos que se de vuelta uno solo y se dieron vuelta los cinco, desde ese momento yo ya gané! Solo saber que estas cinco personas tan grandes de la musica me querían con ellos era un placer enorme para mi. Y las demás etapas fueron un regalo del cielo para mi, algo que nunca hubiese imaginado! Y lo más lindo de todo esto es el cariño de ustedes que no se compara con nada, lo que puedo llegar a causar en las personas con una canción ustedes me lo hacen sentir siempre! Lo más importante es que logré hacerle llegar a todo el mundo el mensaje que intente dar, de que TODO SE PUEDE! No importa los obstáculos o que tan difícil sea, si lo buscas, lo trabajas duro y con paciencia todo llega! A mi me costo muchísimo, soy de una ciudad de Santa Cruz llamada Las Heras❤. Donde tenemos todo lejos y es casi imposible. Y espero que esto sirva para que se animen muchas personas a luchar por los sueños! Esto es recién el comienzo de espero que muchísimos años en la música.. me encantaría poder cantar para ustedes por todo el país y el mundo❤ Muchísimas gracias a toda la producción de telefe, a toda la gente que está detrás de cámaras, a todos, no quiero olvidarme de ninguno! Me hicieron sentir como en mi casa y los voy a extrañar mucho! Muchas gracias @mauyricky por haberme dado esta oportunidad de mostrar lo que hago a todo el mundo, por sus consejos y por su apoyo de siempre!! Los llevo en mi corazón para siempre❤ También muchas gracias a la mejor Coach del mundo @Felidiaz , gracias por cada ensayo, por cada aprendizaje, por dedicar mucho tiempo para que todo salga perfecto, y creo que lo logramos❤ Gracias a la @lavozargentina por haberme cumplido mi sueño! Gracias @telefe por tratarme siempre tan bien ❤ Y muchas gracias a mis compañeros, conocí grandes personas y sobre todo grandes artistas!! Gracias a todos, a TODOS! Estoy sumamente agradecida, re contra feliz y emocionada!

Esto no termina acá, se viene todo lo lindo!! Espero que me sigan…