Capacitación en Primeros Auxilios a la División Comisaría Segunda

Las Heras-, Desde el hospital local, informaron que el Equipo de Capacitación de Enfermería llevó adelante una valiosa jornada de formación destinada al personal de la División Comisaría Segunda de nuestra ciudad.

Durante la capacitación, se abordaron maniobras clave de primeros auxilios, incluyendo:

✅ RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

✅ Uso correcto del DEA (Desfibrilador Externo Automático)

✅ Maniobra de Heimlich para casos de asfixia por obstrucción

La jornada combinó parte teórica con ejercicios prácticos, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos actualizados y ponerlos en acción.

Desde el área, agradece el compromiso del personal policial y celebramos estos espacios de formación que salvan vidas.

#AreaDeComunicacion

Visited 1 times, 1 visit(s) today