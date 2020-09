Carambia indignado con el nuevo referente de SPSE provincial

Provinciales-, El intendente de Las Heras se mostró indignado por la asunción de Gleadell en Servicios Públicos, luego que este hiciera entrar a su hijo al directorio. «El hijo de 20 años, sin experiencia, va a ganar señores $160.000 «, indicó y pidió que se utilice ese dinero para contratar a un médico para el hospital..

Imputado y todo por haber roto el aislamiento en tiempos de coronavirus, ayer asumió como nuevo presidente e Servicios Públicos el ex intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell.

Su asunción generó mucho malestar y sensación de impunidad, ya que el gobierno lo sostuvo a pesar de estar imputado por haber roto las reglas en aislamiento y tras conocerse que hizo entrar a su hijo en el directorio de Servicios Públicos, con 20 años y sin experiencia.

Nelson Gleadell asumió como presidente de Servicios Públicos

Uno de los que tomó nota de esto fue el intendente de Las Heras, José María Carambia, quien publicó su propuesta en su cuenta oficial de Facebook, proponiendo que se anule la designación del hijo de Gleadell, Nelson Dariel Gleadell, y se utilice ese dinero para contratar a un médico para el hospital.

Carambia publicó lo siguiente:

¿Así empezó el nuevo Presidente de SP ?

Nombran al Hijo que seguro va hacer un ñoqui y tiene sueldo más alto que el mío como Intendente. El hijo de 20 años sin experiencia va a ganar señores $160.000 !!!!!!!!!! Yo tengo una propuesta cambien esta contratación por la de algún médico !!!!

Nombraron en el Banco Central a pariente de Gobernadora “Cocinero” !!! Y así miles sigamos festejando lo que hagan esto que le siguen sacando y chupando la sangre 🩸 del Estado !! Señora Gobernadora en este Caso no Hace nada !!!

Mi pregunta es ……

No se cansan en algún momento de ser tan así sin escrúpulos algunos !!!!?

Ya nos toman de De demasiado Boludos ( disculpen esta palabra pero no encuentra otra que defina la sensación que nos hacen sentir ) la Gente ya es Demasiado !!!!

Eso si señores a mi me multan y me persiguen , me embargaron ilegalmente mis cuentas porque soy opositor pero no me voy a bajar los brazos y de ahora en más no me voy a quedar callado mientras siguen atropellandonos esto que saquearon la esperanza de la gente.

PD Señor Presi SP Tengo un primo de río Gallegos de 18años , sin experiencia por si hay un puesto o puestito. (Nota: El Diario nuevo Dia)