Carambia y Gadano pidieron no dar quórum y denunciaron “presiones” del Gobierno

Nacionales-, Los senadores de Santa Cruz aseguraron que el Gobierno Nacional quiere eliminar el artículo que permitiría a las provincias cobrar más regalías minera y pidieron postergar el tratamiento de la Ley Bases, que se espera sea tratado este miércoles en la Cámara Alta.

Los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano solicitaron a sus colegas “no dar quórum” en la sesión de este miércoles donde el oficialismo busca aprobar la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos y el Paquete Fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

“Queremos contarle la gran trampa legislativa que tiene la Ley Bases y el Paquete Fiscal”, comienza diciendo el senador del frente Por Santa Cruz -Partido SER- en el video publicado en sus redes sociales y explicó: “Hace una semana, el Gobierno Nacional necesitaba los dictámenes para poder tratar las leyes. En ese momento, nosotros acordamos firmar en disidencia, es decir firmar por más que estemos en contra de la Ley, para que se pueda tratar. A cambio de eso acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy lamentablemente ya lo quieren cambiar“, señaló.

“Esto nos da a pensar que todos los cambios que hagamos los Senadores en favor del pueblo, mañana no van a ser respetado”, apuntó Carambia.

Además, el legislador aseguró que hace varios días él y su compañera están “sufriendo presiones del Gobierno Nacional” respecto a esto y que este lunes “la fueron a ver a Natalia para decir que había una intensión de cambiar el artículo”.

En esta línea, indicó: “sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar el artículo que habíamos hablado”.

“Desde nuestro bloque creemos que hoy la prioridad no es la Ley Bases. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el Paquete Fiscal para que en el eventual caso que el paquete fiscal sea a probado, el Gobierno Nacional no tenga ninguna escusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso le pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum”.

“Es la única forma que tenemos de saber que el Gobierno Nacional va a cumplir con los eventuales cambios de una ley”, cerró.

(Fuente: La opinión Austral)