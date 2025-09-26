Comenzo el juntado de firma para solicitar el paso de hoteles de YPF a la ciudad

Las Heras-, El concejal Gómez desde el Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, junto al Diputado Provincial Javier Jara, solicitan la cesión de inmuebles de YPF y/o FOMICRUZ S.E, entendiendo que estos espacios, ya utilizados en su momento, podrían ser para el uso y beneficio de la comunidad.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, y busca dar lugar al Albergue Municipal, pensado no solo como alojamiento, sino también como un espacio abierto para el deporte, la educación y la cultura.

Por eso se estan juntando firmas en distintos lugares públicos, para que cada vecino pueda acompañar este pedido justo y necesario.

Porque los bienes que alguna vez sirvieron para producir, hoy deben servir para formar, contener y acompañar a nuestra gente.

El Concejo es la Casa del Pueblo. Con tu firma, lo hacemos posible.

