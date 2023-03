Cómo se piensan las sendas del Parque Patagonia, un hito para los amantes del trekking

Regionales-, Paradójicamente, cuando mejor están realizadas menos se harán notar. En el Parque Patagonia, el circuito de sendas permite que los visitantes disfruten de su inconmensurable belleza. No es casualidad. Detrás tiene el trabajo apasionado de dos expertos internacionales y un activo equipo local.

Hay consenso al respecto: crecen sostenidamente las actividades vinculadas con el turismo de naturaleza en áreas protegidas de la Argentina. Así, los circuitos que permiten a los visitantes desarrollar una de ellas -el trekking- son esenciales dentro de la oferta turística de uso público y deben brindar seguridad a las personas y calidad a la visita. Permitir el disfrute de la naturaleza dejando el menor impacto posible es su principal premisa.

En el Parque Patagonia Argentina, más de 60 km de senderos combinables en variados circuitos que no paran de evolucionar, permiten recorrer cientos de hectáreas de estepa, mesetas de altura, cañadones profundos y ver fauna en estado salvaje. Willie Bittner, originario del Estado del Wisconsin en EEUU es líder en el desarrollo de circuitos para caminatas de todas las dificultades. Es el fundador de Great Lakes Trailbuilders, y ha co-liderado ese trabajo en el Parque con su par Jed Talbot de Off The Beaten Path (OBP) Trailworks. Describe su misión como “proporcionar a los usuarios el acceso a los paisajes naturales del área que les muestran la flora y la fauna únicas al área mientras pensamos en la sostenibilidad a largo plazo de la red de senderos y del entorno natural”.

En 2019, la Fundación Rewilding Argentina, con el apoyo de Fundación Freyja, se propuso un plan a cinco años que incluía el desarrollo y la construcción de senderos e infraestructura de uso público del Parque Patagonia. “Hicimos un plan para establecer un equipo de diseño con líderes de equipo de senderos de EE.UU. para guiar, capacitar y apoyar a los equipos locales”, cuenta Jed Talbot.

Jed es del Estado de Maine en EEUU e hizo su primer viaje al noroeste santacruceño a finales de 2019. “Luego regresé en enero de 2020 con Willie y otros cuatro miembros de mi equipo. Hemos tenido equipos allí cada temporada desde entonces y el equipo local sigue el trabajo todo el año en terreno”.

“Creo que cualquier visitante, venga de donde venga, encontrará en este lugar algo que nunca ha visto y sentirá emociones que nunca experimentó. La abundancia de guanacos, choiques, zorros, cóndores y otros animales y la esperanza de ver un puma, hace que valga la pena solo por la vida silvestre. Agregue a eso la posibilidad de una experiencia de campamento inmersiva en uno de las cuatro áreas y las comodidades que se encuentran en La Posta y La Señalada, es muy fácil hacer una estadía de varios días”, afirma Jed, que no disimula lo que, estos paisajes y la biodiversidad del noroeste santacruceño, le provocan.

A Jed, Willie y su equipo los ha deslumbrado la Cueva de las Manos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. “Las pinturas rupestres están muy bien conservadas y poder verlas de cerca es una experiencia poderosa”.

Willie establece con satisfacción el balance de esta cuarta temporada de trabajo: “En estas seis semanas, pudimos construir los senderos Cañadón Pinturas y La Vertiente y la nueva traza del sendero Cueva de Las Manos, así como un nuevo camping a la orilla del Río Pinturas. Para el final de la temporada, esperan terminar de construir un nuevo sendero en Tierra de los Colores que proporcionará diferentes vistas, protegerá el área sensible y tendrá un área de picnic para descansar y disfrutar de la vista.”

Los trabajos también incluyeron la instalación de 17 baños secos en todo el parque y un nuevo puente de acero de 12 m sobre el río Pinturas, con 3 vigas de 900 kg cada una, colocadas sobre grandes pilares de hormigón. Revestido de madera y con los tensores en gran parte ocultos, lo hacen muy agradable estéticamente. El puente anterior, que estaba muy deteriorado, fue removido íntegramente.

Siempre el objetivo es y será diseñar y construir senderos que permitan múltiples circuitos de senderismo de diferentes longitudes y dificultades para que el visitante tenga una especie de escenario de «elige tu propia aventura».

“Esta ha sido la mejor temporada hasta ahora. Hemos superado las restricciones de la pandemia y el equipo local dirigido por Mariano Nostro es brillante. Las instalaciones son mucho mejores que cuando empezamos y los voluntarios estadounidenses han estado aportando una energía tremenda” agrega Jed.

Ahora que Jed y Willie terminaron la temporada, Willie explica que “el equipo local del Parque Patagonia continuará construyendo los senderos de acuerdo con los planes de diseño y continuaremos involucrados. Una vez que se construyan todos los senderos, se desarrollará un plan de mantenimiento sobre cómo mantener los senderos en el futuro”.

Diseñar y construir senderos sostenibles para la tierra y para las personas es el trabajo más gratificante, cuenta este “senderólogo” enamorado del noroeste de Santa Cruz. “Poder trabajar en la Patagonia es un sueño por varias razones. Obviamente, es inmensamente hermosa. También tenemos la oportunidad de crear un sistema de rutas de senderismo en un parque desde cero, y además, estamos fomentando conceptos innovadores de diseño de senderos sostenibles en esta región del mundo. Cada vez más personas y parques reconocerán sus beneficios”.

“Entre la vida silvestre, los senderos y las oportunidades culturales, realmente hay algo para cada visitante”. Diseñadas por dos de los mayores expertos del mundo, que forma y asesora a equipos locales, más y mejores sendas son la forma de transitar por la naturaleza y conectar con ella. De seguro, un antes y un después en la vida de cualquiera que visite el noroeste santacruceño. (FOTO: HORACIO BARBIERI )