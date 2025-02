“Confluencia”: senderismo, naturaleza y una historia inspiradora

Rio Gallego-, Vecinos y vecinas riogalleguenses participaron de “Confluencia”, una travesía de senderismo por el estuario del Río Gallegos y del Río Chico. Entre los momentos más conmovedores, destacó la experiencia de Daniel Contreras, quien tras un trasplante de corazón volvió a recorrer estos paisajes, demostrando la estrecha conexión entre naturaleza y bienestar.

El sábado pasado, Punta Loyola se transformó en el escenario de una jornada única que reunió a 65 personas en una travesía por un paisaje donde la tierra se funde con el mar. La actividad, organizada por la Fundación Por el Mar, con la participación del Consejo Agrario Provincial y la Asociación Ambiente Sur, inició a las 9 a.m. en el barco Marjorie Glenn, en Punta Loyola. Durante el recorrido de 15 kilómetros se pudieron apreciar las maravillas naturales del lugar, desde los extensos humedales y marismas hasta la rica diversidad de flora nativa, como mata verde, mata negra, senecios, calafate, paramela y coirones, que se entrelazan con la historia y cultura de la región.

Entre los participantes, la historia de Daniel Contreras resaltó como un testimonio inspirador. Actualmente, Daniel se desempeña en la Dirección Provincial de Áreas Protegidas del CAP, dedicándose a la elaboración de planos y mapas que permiten conocer y gestionar las áreas protegidas. En octubre de 2022, tras ser diagnosticado con miocardiopatía dilatada en estado terminal, le realizaron un trasplante de corazón a los 51 años. Luego de nueve meses de larga recuperación, pudo retomar sus labores, demostrando que la resiliencia y el amor por la naturaleza son aliados esenciales para la sanación.

“Participar en esa caminata fue muy importante para mí porque pude comprobar que mi recuperación es muy buena, ya que no tuve inconvenientes para cumplir con ese objetivo a pesar de la exigencia física que demanda este tipo de actividades”, comenta Daniel. Además, destacó la sinergia entre bienestar personal y desempeño profesional: “La participación de estas actividades no sólo me sirve para mejorar mi calidad de vida, también me sirven para poder desempeñar mejor mi trabajo, es muy importante conocer las áreas para poder complementar el trabajo de oficina.”

La experiencia de Daniel también evidencia una profunda conciencia ambiental. “Siempre tuve algún conocimiento sobre la relación entre salud y naturaleza, es muy importante conservar lo que nuestro planeta nos ofrece; hoy la mayoría de la medicación que tengo que tomar es extraída de plantas naturales, y además en mi casa, es muy importante poder respirar aire lo más puro posible”, afirmó.

Asimismo, sus convicciones sobre la preservación de los ecosistemas resaltan la importancia de respetar y proteger la biodiversidad. “Yo creo que es muy importante preservar nuestros ecosistemas, toda la fauna y flora que existe en nuestro planeta, tiene el mismo derecho que nosotros de vivir en este mundo; la relación entre humanos no sirve de nada si no podés disfrutar de lo que tenemos y que podemos usar de forma controlada para nuestro bienestar”, agregó.

El itinerario, cuidadosamente planificado, combinó el senderismo por la costa y la estepa con paradas informativas que permitieron conocer de cerca la importancia ambiental del ecosistema. Agentes de conservación del CAP ofrecieron charlas sobre el uso y la relevancia de la flora local, destacando la conexión histórica del territorio con el desarrollo productivo, enmarcado en referencias tan emblemáticas como el muelle Presidente Arturo Illia, la actividad hidrocarburífera y la mina de carbón de Río Turbio. Además, la ruta se engalanó con inesperados encuentros con la fauna: entre ellas, el avistamiento de la ballena franca austral.

La jornada “Confluencia” fue, en definitiva, un encuentro total con la naturaleza. Fue un día en que la belleza del paisaje y las historias compartidas, se entrelazaron en un recordatorio sobre la importancia de cuidar y valorar el entorno natural. La actividad no solo celebró un triunfo personal, sino que también se constituyó en un llamado a la acción para preservar los espacios naturales, pilares fundamentales para garantizar un legado ambiental que trasciende generaciones.