Consejería del Hospital recomienda Aplicación para el uso de pastillas anticonceptivas

Las Heras-, Desde la Consejería del Hdlh, publico en las redes sociales una aplicación para utilizar desde el celular.

La sugerencia dice lo siguiente:

PARA VOS QUE USAS PASTILLAS PARA CUIDARTE… APP para pastillas anticonceptivas: «Lady Pill Reminder»

Tomás pastillas y te da miedo olvidarte??

Bajá ésta aplicación y no te olvides ninguna pastilla más…

La programas una sola vez y todos los días te avisa que tenés que tomar las pastillas

1- Buscas la aplicación «Lady Pill Reminder» en Play Store y la descargas en tu celular.

2- Configuras la fecha en que comenzás a tomar la caja de pastillas

3- Configuras la hora en que vas a tomarlas, siempre elegí preferiblemente un horario en el que estés en tu casa.

4- Elegí en las opciones de la cantidad de pastillas que tomás, si son de 21, 28 o 35

Una vez programada te recuerda todos los días de tomar la pastilla. No suena como una alarma, simplemente un sonido de notificación, similar a una mensaje…

Cuando revises tu celular vas a encontrar el mensaje:

«Recordatorio de píldora, Tomaste la píldora de hoy??»

Si NO estás en tu casa, porque estás en el médico, colegio o de compras, por ejemplo, RESPONDES QUE NO. A la hora, hora y media, VUELVE A SONAR LA NOTIFICACIÓN PARA QUE NO TE OLVIDES.

Cuando suena la notificación y TOMAS LA PASTILLA RESPONDES QUE SI. Entonces te aparece el diagrama de pastillas:

– COLOR BLANCO las que todavía no tomaste

– COLOR NEGRO las que ya fueron tomadas

– COLOR NEGRO CON CIRCULO DE COLOR ALREDEDOR la que tenías que tomar ese día..

Bajá esta aplicación y relájate, si tenés dudas de cómo utilizarla, enviame un mensaje privado y lo charlamos.