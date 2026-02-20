La Consejería Hdlh es un consultorio que funciona en el Hospital Distrital Las Heras
El objetivo de la Consejería Hdlh es brindar información y asesoramiento a toda la comunidad, orientada en Salud Sexual, Anticoncepción y Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS, incluido el VIH-SIDA), además de la entrega de métodos anticonceptivos para manera totalmente gratuita.
¡La atención en La Consejería Hdlh es GRATUITA, CONFIDENCIAL Y SIN TURNO!!
Pueden asistir personas de todas las edades, a partir de los 13 años los adolescentes y las adolescentes pueden asistir solos, sin la necesidad de que los acompañe un mayor, y sin su autorización.
Pueden hacerse consultas individuales o en grupo.
Estamos atendiendo de lunes a Viernes, de 08 a 14 Hs., al final del pasillo de Laboratorio
Además de la atención presencial tenemos nuestras redes, podés comunicarte con nosotros los 365 días del año vía Instagram, Facebook o WhatsApp.