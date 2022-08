CPE apareció luego de 4 meses de reclamo y de la donación de Elorrieta y Monteros

Las Heras-, Indignantes situaciones pasan alumnos de la Escuela Especial N° 7 de Las Heras.

Por gestiones llevadas adelante por padres de la escuela especial N° 7 y APADELH de Las Heras, ante el concejal Tomas Montero y el Dip por Municipio Hernán Elorrieta, habían conseguido la donación de 4 cubiertas nuevas para la Trafic de dicho establecimiento educativo, que traslada a los chicos discapacitado desde sus hogares al establecimiento educativo y a distintas actividades que realizan.

LA SORPRESA

Desde el Concejo Provincial de Educación, arbitrariamente decidieron que la las cubiertas debían ser devueltas por no ser de las medidas del rodado y que la escuela no puede recibir donaciones externas que no estén autorizadas por el Consejo Provincial de Educación.

EL DATO

El vehículo escolar de la mencionada escuela se encuentra parado hace 90 días por falta de cubiertas y rotura de la bomba de gaosil, ante la incertidumbre de cuando las autoridades provinciales darían respuesta es que los padres de niños que asisten a la escuela decidieron poner mano a la obra y solicitarle ayuda al Concejal Monteros y al Dip Elorrieta.

La indignación de los padres por estas horas es mayúscula porque sienten que el Gobierno Pcial se les ríe en la cara y nada le importan sus hijos. (Radio Sur 100.1)

Un padre del establecimiento se contactó con Periódico Las Heras y manifestó que luego del rechazo hacia las donaciones del Diputado y el Concejal, aparecieron nuevas cubiertas para el vehículo de parte del CPE. (PLH)