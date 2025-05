Cristina Fernandez: “El décimo default no es una fantasía demasiado lejana”

Nacionales-, La expresidenta encabezó un acto en el Barrio Saldías, en CABA. Apuntó contra Javier Milei y habló de las diferencias dentro del peronismo. “Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos”, aseguró

Cristina Kirchner cuestionó el plan económico del Gobierno

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este mediodía del Encuentro de la Cultura Popular que se realizó en el Barrio Saldías de la Ciudad de Buenos Aires. El acto, en el que habló en público después de varios meses, sirvió también para celebrar “el nacimiento de la Patria” y, a la vez, recordar los 22 años del día de asunción de Néstor Kirchner como mandatario argentino.

Kirchner aproveció su reaparición pública para criticar el plan económico del Gobierno y advirtió que “el décimo default” de la historia argentina “no es una fantasía demasiado lejana”. También, para hablar de la interna que vive el PJ, en medio de las fuertes disputas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y tras las elecciones en CABA, donde Manuel Adorni le ganó al candidato de su espacio, Leandro Santoro.

La exmandataria resaltó la figura de su esposo y de los aportes a la Cultura que hizo durante su propia gestión. Ahí, aprovechó para realizar la primera crítica a la gestión de Javier Milei: “¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, nada. Le cambian el nombre. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres, qué chatos. Generadores de cultura, de acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“, ironizó.

«Cuando uno tiene algo para ofrecer que vale, que tiene valor, el inversor es extranjero pero no es estúpido» (REUTERS/Cristina Sille)

Recordó que Néstor Kirchner “fue hijo del default” del año 2001, al que destacó como “el más grande de la historia”. También comparó la política económica de este gobierno con la implementada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: “No había sindicatos, no había partidos políticos, no había protestas y al que hacía algo se lo llevaban y al que no hacía también. Y sin embargo, a pesar de no tener oposición, fracasó”. (Fuente Infobae)

