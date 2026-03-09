Dana Flores tenía 25 años, era madre de 03 hijos y murió en el choque frontal

Las Heras-, La joven falleció este domingo en el choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 43. En medio del dolor, familiares iniciaron una colecta solidaria para que su madre, radicada en Mendoza, pueda viajar hasta Santa Cruz para despedir a su hija y acompañar a sus nietos.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial 43, en la zona de circunvalación de Las Heras.

La muerte de Dana Sabrina Flores, de 25 años, en el choque frontal ocurrido este domingo por la madrugada sobre la Ruta Provincial 43, provocó una profunda conmoción en la comunidad de Las Heras.

Con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse en redes sociales los mensajes de despedida de amigos, vecinos y compañeros de trabajo que recordaron a la joven con dolor y expresaron su acompañamiento a la familia en este momento tan difícil.

Según relataron allegados, Dana era madre de tres niños menores de edad, lo que generó un fuerte impacto entre quienes la conocían y en gran parte de la comunidad local. En distintos mensajes publicados en redes sociales, personas que compartieron momentos con ella destacaron su forma de ser y la recordaron como una joven trabajadora y muy querida entre sus conocidos.

Algunos vecinos señalaron que Dana y su pareja trabajaban en un carrito de comidas, y que era habitual verla compartir momentos con su familia y sus hijos, lo que hace aún más dolorosa la noticia para quienes la conocían.

En medio del dolor por la pérdida, familiares y conocidos iniciaron una colecta solidaria para ayudar a su madre, Gisela Lorena Maya, quien se encuentra radicada en la provincia de Mendoza.

El objetivo es que pueda viajar con urgencia hasta la localidad de Las Heras para despedir a su hija, acompañar a sus nietos y realizar los trámites necesarios para el traslado del cuerpo.

El pedido de ayuda comenzó a difundirse en redes sociales durante las últimas horas, donde vecinos apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir el dinero necesario que permita cubrir los gastos del traslado.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:

Alias: GISELA.MAYA

Titular: Gisela Lorena Maya

Familiares remarcaron que toda ayuda y difusión suma, mientras continúan llegando mensajes de acompañamiento y solidaridad desde distintos puntos de la provincia.

El accidente

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 06:27 de este domingo en la circunvalación de Las Heras, sobre la Ruta Provincial 43, a la altura del acceso a la empresa TUSA, donde se produjo una colisión frontal excéntrica entre un Renault Fluence y un Fiat Cronos.

