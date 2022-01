De Ámsterdam a Parque Patagonia: Pablo Vázquez y sus animaciones de fauna silvestre

Provinciales-, El artista de proyección internacional oriundo de Río Gallegos visitó Parque Patagonia. El resultado fue un nuevo personaje protagonista de sus animaciones digitales. Con “Keka”, un ejemplar de Macá Tobiano, busca crear conciencia sobre la importancia de preservar nuestra estepa.

A los 19 años, el artista gráfico oriundo de Río Gallegos, Pablo Vázquez despegaba desde su Patagonia natal en busca de nuevos horizontes que afianzaran su curiosidad y creatividad, y esta búsqueda lo llevó a sumergirse en el mundo de la animación 3D. Es así que llegó a Ámsterdam, donde reside y trabaja actualmente en el equipo de diseño del programa de software libre “Blender”.

Hace unas semanas, Pablo pudo recorrer por primera vez el Parque Patagonia, donde fue recibido por Rocío Navarro y Mauro Prati, coordinadores de Fundación Rewilding Argentina.

“Era la primera vez que iba. Lo primero que se me vino a la mente es que Santa Cruz es la provincia más linda de Argentina”, se emociona.

En Parque Patagonia realizaron una salida guiada con Facundo Epul, “Con Facu fuimos directo al Cañadón Pinturas con el objetivo de hacer un avistaje de fauna. Hace unos días él había visto a un puma con sus cachorros y la idea era buscarlos, verlos”, cuenta. “Llegamos a lugares increíbles del cañadón que nunca había visto ni en fotos”

Si bien el avistaje de pumas no fue exitoso, hubo un “regalo” que Pablo atesorará para siempre: “En un momento que estábamos frente a una de las tantas grietas de los paredones del cañadón, Facu me indicó que mirara hacia abajo. A menos de 20 mts, descansaba un cóndor. Una postal increíble, un regalo para nosotros que se llevó todo el crédito”.

Durante la visita, junto a una brigadista de Parques Nacionales del Portal La Ascensión, Pablo pudo aprender más sobre las especies que protege el parque. “Me impactó conocer sobre lo crítico de la situación del Macá Tobiano”, señala.

No hay duda que el noroeste santacruceño es inspirador. En el caso de Vázquez fue clave para el nacimiento de su nuevo personaje: una hembra Macá Tobiano. “Hace al menos diez años que no hacía un nuevo personaje. En parte, porque estaba enfocado en otros trabajos, pero me fui con tanta inspiración de Parque Patagonia que cuando llegué, me senté con muchas ganas y nació solito el personaje. Eso es algo que no me pasaba desde chico y fue a partir de esa experiencia. Volví lleno de energías y surgió Keka”, relata.

En la capital de los Países Bajos en 2013 había nacido “Caminandes”, el cortometraje que tiene como protagonista a “Koro”, una cría de guanaco -conocido popularmente como “chulenguito”-, especie típica de la estepa patagónica. “Koro” lo llamaban los tehuelches.

Para esta ocasión, Pablo buscó seguir respetando la premisa de utilizar nombres originarios para sus personajes. Los aonikenk llamaban Keko al Macá Tobiano, “y como no tengo tantos personajes mujeres, quise que este Macá fuera nena, entonces la bauticé «Keka'» explica.

“Me fui con la sensación de que quiero que venga mi familia, mis amigos a ver y conocer todo esto. Es increíble que tengamos algo así en Santa Cruz, tan cerquita”, señala. “Es llegar ahí y sentir que a todos nos une algo. La gente del lugar te recibe con tanta buena onda, con esa pasión por lo que aman, con tanto entusiasmo, que contagia y dan ganas de volver. Para fin de este año, el objetivo es volver más días y recorrer mucho más”.

Para el santacruceño, el arte es una excelente herramienta para concientizar. “La animación, de alguna forma entra más fácil por los ojos y sensibiliza. Creo que emplear la animación como camino hacia la concientización del cuidado del ambiente, es algo que habría que seguir desarrollando”, apunta. “Estando lejos, esta es la manera que tengo a mi alcance para seguir apoyando estas causas”.

Para este artista digital santacruceño con proyección internacional, recorrer el noroeste de su provincia “te da esperanzas. Tantas cosas que pasan en el mundo que a veces te desaniman, contrarrestarlas con este grupo de gente, en este rinconcito del planeta, que se ocupa de cuidar, preservar y recuperar lo que tenemos, e incluso darlo a conocer más, es tremendo”.