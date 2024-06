Denuncian al ex Vicegobernador Quiroga, por transferirse fondos públicos a sus cuentas bancarias

Santa Cruz-, El actual Vicegobernador de Santa Cruz denunció penalmente a su antecesor por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Esta tarde, el Vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, denunció penalmente ante la Justicia al ex Vicegobernador, Eugenio Quiroga, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, tal como lo había anticipado durante la campaña.

El “modus operandi” que utilizaba Quiroga para malversar fondos públicos durante su anterior gestión como Vicegobernador y en su entonces condición de Presidente de la Cámara de Diputados (2019-2023), consistía en ordenarle a sus empleados que le transfieran desde las cuentas bancarias oficiales de la Legislatura Provincial a sus cuentas bancarias personales. Únicamente entre febrero y noviembre del 2023, Quiroga recibió de las cuentas bancarias de la Legislatura Provincial la suma millonaria de 32.626.799 pesos, sin rendir cuenta de los fondos transferidos y haciendo abuso de su potestad por el cargo que ocupaba.

En este sentido, Leguizamón enfatizó: “Esperamos que la Justicia esté a la altura de las circunstancias e investigue estos gravísimos hechos de corrupción que involucran al ex Vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, y perjudican directamente a todos los santacruceños”, y adelantó que en breve “se incorporarán más evidencias a la causa en la medida que la misma avance”.

Vale aclarar que esos más de 32 millones de pesos transferidos a lo largo de 35 transacciones bancarias detectadas durante el último año de su gestión, fueron adjuntados como material probatorio en una planilla con fechas y montos específicos, que surgió de la información registrada en el sistema de administración financiera y presupuestaria de la Legislatura Provincial.

Bajo el patrocinio de su representante letrado, Leguizamón solicitó a la Justifica que Quiroga sea investigado por las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 248, 249, 174 Inciso 5°, 260 y 261 del Código Penal, que contemplan pena de cárcel de 2 a 10 años, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, multas que van del 20% al 30% de la cantidad sustraída, infracciones, etcétera.

Asimismo, Leguizamón solicita que se cite a declaración testimonial para que rindan explicaciones de los hechos denunciados a los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz para que testifiquen acerca de las prácticas de rendiciones de cuentas realizadas por el Poder Legislativo en el período que abarca del 10 de diciembre de 2019 al 9 de diciembre de 2023.

Del mismo modo, se solicitó citar a todos los funcionarios y administrativos del Poder Legislativo Provincial que hayan intervenido en las tramitaciones denunciadas, entre ellos a Adrián Hamer (ex Director de Administración de la HCDSC), Myriam Miranda (ex Tesorera de la HCDSC), Silvina Ojeda (ex Subcontadora de la HCDSC), Patricia Agüero (ex Subdirectora de Administración de la HCDSC) y Gabriela Torres (ex Subdirectora de Presupuesto de HCDSC).