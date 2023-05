Denuncian que Policías de Truncado se robaron la plata de una billetera en devolución

Regionales-, El viernes a la madrugada operarios de una empresa sub-contratada por Transener encontraron una billetera con algo mas de $ 6.000 pesos, al no ser gente de localidad y teniendo en cuenta que ya partían a Puerto Madryn, se acercaron a la Seccional Primera de Pico Truncado a la hora 1:02 Hs donde le recibieron la billetera sin que se realice ningún acta o dejar asentado el recibido, el elemento fue retirado por su dueño el sábado a la hora 19 repitiendo el mecanismo de no hacer acta de entrega.

Grande fue la sorpresa cuando solo le entregaron la billetera con la documentación sin el dinero.

Los trabajadores tomaron fotos de la billetera con la intensión de enviarlas a los compañeros de Transener suponiendo que el dueño pertenece a la empresa, este material es el que termina siendo la prueba del robo de dinero por parte de los Policías de la Seccional Primera de Pico Truncado.

Según información oficial a la que accedió este medio no existe ningún registro en el libro de novedades, no le tomaron los datos a las personas que entregaron la billetera, no hicieron un acta, no se contactaron con el dueño a pesar de tener todos los datos tuvieron en su poder el elemento desde el viernes a la 1:02 de la madrugada hasta el sábado a la hora 19, no informaron de la novedad a sus superiores, todo estos elementos son la prueba irrefutable que fueron los Policías que se robaron el dinero, actuaron con dolo (intención). (Truncado Informa)