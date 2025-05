Denuncian que por falta de atención en el hospital una joven perdió a su bebé

Pico Truncado-, Verónica Valeria Moreno, vecina de Pico Truncado, denunció públicamente que la muerte de su nieta podría haberse evitado si el hospital local hubiera contado con la atención médica necesaria para una urgencia obstétrica.

En una entrevista con Radio Vanguardia, Moreno relató que el pasado fin de semana su hija, embarazada de 38 semanas, comenzó a presentar una hemorragia importante y fue trasladada de urgencia al hospital de Pico Truncado alrededor de las 12:10. “Mi hija es primeriza y no me dejaron ingresar para acompañarla. Ella estaba muy nerviosa, tenía una hemorragia importante, y yo golpeaba las puertas para entrar, pero no me dejaban”, denunció.

Según su testimonio, recién a las 12:40 lograron derivarla al hospital de Caleta Olivia en ambulancia. Al llegar, fue intervenida quirúrgicamente de inmediato, pero ya era tarde: “La doctora me dijo que sabían que mi hija iba para cirugía, pero no sabían cómo llegaba la bebé. Me hicieron presenciar el RCP. Ya no se podía hacer mucho”, contó con dolor.

Moreno explicó que su hija sufrió un desplazamiento de placenta y que, por esa razón, debía haber sido operada de urgencia en el hospital local. “Todo esto se podría haber evitado si la guardia hubiera estado cubierta con los especialistas. No había ginecólogos, no había cirujanos. El doctor de guardia recién después llamó a un obstetra”, señaló.

La familia afirma que estaban al tanto de que el hospital carecía de profesionales médicos especializados en obstetricia. “Ya sabíamos que no había cirujano ni ginecólogos, por eso nos estábamos preparando para irnos a Caleta cuando comenzaran las contracciones. Pero esto fue repentino”, explicó.

La joven madre había realizado todos los controles correspondientes durante el embarazo, según comentó su madre. “Ella tenía su libreta, sus ecografías, sus análisis, todo al día. Estábamos haciendo estudios prequirúrgicos por las dudas. Pero esto fue una urgencia que no pudo esperar”, dijo.

Moreno expresó su indignación porque días después de la tragedia “apareció una ginecóloga en el hospital”, lo cual considera una confirmación de las falencias en la atención. “No importa si tenés obra social o no: si no hay médicos, la emergencia no puede esperar”, sostuvo.

“No nos vamos a quedar calladas”, afirmó. “No es la primera vez que pasa algo así. Pedimos justicia por mi nieta y por mi hija. Que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Que los responsables se hagan a un lado si no pueden garantizar la salud de las personas”.

El caso se suma a otras denuncias por falencias en el sistema de salud pública de la provincia de Santa Cruz. “Todos los días te enterás de algo nuevo. Es mucha la impotencia y la bronca cuando te dicen que está todo bien en salud y después pasa esto”, concluyó Moreno.

(La Vanguardia Noticias)

