Denuncian una brutal agresión de un jefe de SPSE hacia el esposo de una funcionaria

Lago Posadas-, Tania Uribe, secretaria general de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, denunció públicamente que su esposo fue agredido a golpes con un fierro por el jefe de la usina de Servicios Públicos durante un corte de luz. La funcionaria presentó dos denuncias formales, relató que hubo testigos del hecho.

En una entrevista radial con el programa «La otra Gestión», que se emite por Radio Nuevo Día, Tania Uribe, secretaria general de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, denunció una brutal agresión sufrida por su esposo en la madrugada del domingo 15 de junio. Según su relato, el hecho ocurrió en el marco de un corte de energía eléctrica que afectó a la localidad. Según su relato, su esposo, trabajador de Servicios Públicos, se acercó voluntariamente a colaborar con sus compañeros, y fue atacado sin mediar palabra por el jefe de la usina local.

«El jefe de la usina golpeó a mi esposo con un fierro en la cabeza. Lo asistieron en el puesto sanitario, donde le hicieron suturas y le diagnosticaron un traumatismo cráneo encefálico. La situación fue gravísima, y tuvimos que quedarnos en la comisaría desde las dos hasta las seis de la mañana haciendo la denuncia. No pudimos salir a hacerle una tomografía porque llovía mucho y las rutas estaban intransitables», contó Uribe.

El contexto del hecho fue un corte de luz por una falla en el motor. «Todos los compañeros se acercan cuando pasa algo así. Es algo común. Mi esposo estaba de vacaciones, pero tiene sentido de pertenencia con su trabajo y fue a ayudar. En vez de agradecer, lo agredieron. No hubo discusión previa, fue un ataque directo», remarcó.

Durante su relato, la funcionaria explicó que hubo un testigo presencial, otro trabajador de la usina que ya prestó declaración formal. Además, presentó una segunda denuncia por hostigamiento, ya que el agresor «se paseaba en el camión de Servicios Públicos haciendo señas obscenas, intimidándonos incluso cuando estábamos con nuestro hijo de ocho años. Lo hizo mientras yo hacía la denuncia en la comisaría y mientras mi esposo era atendido».

Uribe apuntó además contra un medio de comunicación que publicó una versión de los hechos donde la acusa de haber participado en la rotura de un vehículo. «Es completamente falso. No tenemos idea de qué pasó con ese auto. Nosotros estábamos declarando durante la madrugada y ese hecho fue posterior. Me molesta profundamente que se use mi cargo para politizar un hecho de violencia».

Respecto de la respuesta institucional, Uribe confirmó que el presidente de Servicios Públicos ya está al tanto del caso y se puso a disposición. Sin embargo, cuestionó la falta de contacto por parte de los superiores jerárquicos del agresor. «Justamente los dos rangos mayores con nosotros no se han comunicado», confirmó.

Finalmente, Uribe recordó que el acusado ya tiene antecedentes por otros hechos de violencia, incluyendo denuncias de género. «Es inaceptable que una persona con este historial siga en funciones. En una comunidad chica como Lago Posadas, todos nos conocemos. No se puede permitir que un agresor con antecedentes siga intimidando a vecinos y trabajadores».

Tania Uribe cerró su testimonio agradeciendo al personal del puesto sanitario, la policía local y sus compañeros de trabajo por el acompañamiento. También insistió en que se respete el debido proceso judicial: «La justicia tiene nuestras denuncias, certificados médicos y testigos. Pedimos que se investigue y se tomen medidas. No queremos más violencia en los espacios de trabajo».

(El Diario Nuevo dia)

