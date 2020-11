Denunció que sus compañeros abusaron de él y la Justicia imputó a 4 compañeros

Las Heras-, La denuncia que fue ratificada fue dada a conocer por TiempoSur a fines de septiembre. Un trabajador de Servicios Públicos apuntó a sus compañeros como presuntos autores de abuso sexual con acceso carnal, abuso simple y maltratos. Dos de los imputados le enviaron Cartas Documento a la víctima.

La Justicia de Las Heras avanzó con la denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal, abuso simple, maltratos y actos denigratorios que realizó un trabajador de 52 años contra sus compañeros de trabajo en SPSE.

La grave denuncia fue dada a conocer por TiempoSur el pasado 27 de septiembre y provocó un escándalo en el organismo provincial porque debido a la presentación judicial fueron separados tres empleados, que derivó en un reclamo gremial en toda la ciudad con cortes de energía.

La denuncia alcanzó a siete personas, incluido el Jefe del área en la cual trabaja el denunciante.

El juez Eduardo Quelín dispuso a fines de octubre la imputación de cuatro trabajadores y otorgó el rol de querellante al denunciante.

La letrada de la víctima había solicitado la recusación del fiscal Ariel Candia, por considerar que había realizado declaraciones a medios de comunicación en el que “prejuzgó y prácticamente emitió sentencia”, señaló la Dra. Rosa Razuri a este medio en ese momento.

Sin embargo, el Fiscal se inhibió de la causa y quedó a cargo el Fiscal adjunto Dr. Juan Mamaní.

El pasado 5 de noviembre, el trabajador ratificó su denuncia y el expediente comenzó a moverse.

De este modo el Juez dispuso la declaración testimonial de dos empleados de Servicios Públicos, que debían declarar el jueves de la semana pasada, pero que fue suspendido debido a la situación epidemiológica por COVID-19 de Las Heras que provocó la feria judicial.

Esto formó parte de la etapa investigativa.

Los imputados son JF, SS, WB y FS. Por razones obvias no se dan a conocer sus nombres y apellidos, tal como cuando se realizó la primera publicación del caso. Sin embargo, dos de estas personas -ahora imputadas- enviaron Cartas Documento a la víctima para que se abstenga de realizar declaraciones y “denuncias falsas”, en donde nombraron a este medio (el cual –se repite- jamás expuso sus nombres y apellidos)

Otra medida de prueba requerida será disponer de las filmaciones de la Guardia de Reclamos –área de trabajo del denunciante- ya que la nueva gestión de SPSE instaló cámaras en los puestos laborales.

También restan los resultados de las pericias psicológicas que se realizó a la víctima y el llamado a declaración a indagatoria a los cuatro imputados.

Qué dijo el denunciante

El pasado 4 de octubre el trabajador que denunció a sus compañeros habló con TiempoSur.

“Hace cuatro años… No sabe el calvario que yo pasé”, dijo y añadió: “Para mí no es nada fácil. Yo lo conozco (al acusado de abuso sexual con acceso carnal) desde hace muchos años, hemos trabajado juntos. Es violento cuando toma, pero no sabés lo que pasé. No te das una idea”.

Destacó que si bien se lo había contado a su esposa, ella no quería que presente la denuncia.

“Me pongo mal”, indicó y remarcó que gracias a Bilbao -actual director de SPSE de Las Heras- se animó a denunciar. “Él

instó a denunciar. Gracias a él pude hacer todo lo que debía hacer”.

A quien acusó de abuso sexual con acceso carnal no sólo lo conocía, sino que expuso que mantenía una buena relación laboral. “Yo me llevaba bien. Lo conozco desde hace años. También me llevaba bien con mis compañeros. Nunca le falté el respeto a nadie”, relató.

El trabajador bregó para que la causa no quede “cajoneada” por su género. “Capaz que la causa queda cajoneada porque soy hombre. Creo que si le pasara a una mujer estarían todos presos. Pero porque soy hombre… tenía temor a que me echen. El gremio me abandonó. Un solo compañero se solidarizó conmigo y me dijo que me apoyaba. Me dijo “vos contás conmigo”, relató.

De qué acusa a cada uno

El denunciante detalló los presuntos abusos y qué hacía cada uno de los cuatro imputados.

JF

Contó que el hombre trabaja en la guardia de reclamo en donde cumple horarios rotativos, lo que era “propicio” para que JF abusara de él. Los abusos “eran peores y más violentos si estaba borracho”, y eran continuos si su turno laboral era durante la noche.

“Así aparecía a la guardia y me arrinconaba contra la pared, me bajaba el pantalón y me practicaba felatio. Todo era muy violento. Me pegaba piñas si yo me negaba”, relató. “Luego -continuó- me empujaba contra una esquina de la pared y abusaba por mí durante largo tiempo. Esto podía ser varias veces durante la noche. Cada vez que lo veía venir me ponía tan nervioso que no reaccionaba, me bloqueaba”.

Advirtió que era “muy difícil contar esto”, sobre todo “por ser hombre”. Por este motivo el presunto abusador le decía: “Sos un marica, quien te va a creer si me denuncias”, o lo amenazaba de diversas formas, como por ejemplo: “Te voy a matar si contás algo”.

“Yo estaba totalmente anulado, le tenía mucho miedo. Pero cada día estaba peor, y como estaba tan mal anímicamente, con tanto miedo y totalmente anulado, luego las violaciones eran en cualquier lugar y cualquier hora si estaba solo”.

SS

“Se bajaba el pantalón y me decía que le chupara. Mirá marica lo lindo que tengo para vos. Y se manoseaba, se excitaba y hasta eyaculaba”.

WB

“Siempre me decía que era marica”, señaló en relación a esta persona que era su jefe directo. Por eso, no le contestaba ante cada agresión, ya que “tenía miedo a perder el trabajo”.

“Un día llegó, se bajó el pantalón y me dijo: “Mirá esta linda colita es para vos”, relató.

FS

“Un día llegó a la guardia con pantalones cortos, se los bajó y me dijo: “Mirá lo que tengo para vos y se tocaba sus partes íntimas”.

