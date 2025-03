Desde educación confirmaron que día no trabajado, será día no pagado

Santa Cruz-, La vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta, se refirió al nuevo paro docente resuelto por el Congreso de ADOSAC, y anunció que se aplicará el criterio de descuento por los días no trabajados. Tema al que ya había hecho referencia el ministro de Trabajo, en conferencia de prensa, por el incumplimiento de diálogo con los alumnos en las aulas.

“Ante la decisión del Congreso de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) de realizar 96 horas de paro, el Consejo Provincial de Educación definió no abonar los días en los que no se presten servicios. Esta medida se toma en un contexto de reiterados llamados al diálogo que no han sido correspondidos”, señaló Pucheta.

En ese sentido, afirmó que “no hay voluntad de diálogo por parte de algunos sectores, que parecen no estar a la altura de los requerimientos del contexto actual, para dar respuestas desde el rol profesional de educador a las necesidades educativas de nuestros alumnos, comprometiendo así la educación presente y futura de las próximas generaciones. Cabe destacar que, el año pasado se otorgó una recomposición salarial del 189%, 67% por encima de la inflación y este año se está ofreciendo 39%, un 15% más que la inflación proyectada».

La funcionaria recordó que Santa Cruz fue la provincia con la mejor paritaria docente en 2024, gracias al esfuerzo presupuestario del Gobierno Provincial. “Mientras otros sectores de la Administración Pública de Santa Cruz cerraron paritarias por debajo de la docente, porque se priorizó la educación y se invirtió mayor cantidad de recursos en mejorar la educación provincial, medida que toda la población entendió, porque el objetivo después de muchos años era garantizar el dictado de clases”, añadió.

Pucheta destacó, además, que en el año 2024 se produjo una fuerte recuperación salarial, y en el 2025 se proyecta alcanzar una pauta de un 50% por arriba de la inflación. “Durante los últimos ocho años de la gestión anterior, las recomposiciones salariales estuvieron casi siempre por debajo de la inflación. Hoy estamos entre los mejores sueldos docentes del país, y lamentablemente, también somos la única provincia con paro y con la mayor cantidad de días de clase perdidos”, apuntó.

Frente a este escenario, la vicepresidenta del CPE ratificó que la medida de descontar los días no trabajados ya fue aplicada por otras provincias, sin distinción de signos políticos. “Gobiernos kirchneristas, radicales, del PRO y libertarios han tomado decisiones similares. Día no trabajado, día no pagado. Es una medida razonable y necesaria”, expresó.

Pucheta detalló que, de los 22 días hábiles que tuvo el calendario escolar hasta la fecha, en 14 hubo paro docente y solo 8 jornadas tuvieron clases normales. “Estamos ante una postura intransigente, que ni siquiera acata conciliaciones obligatorias, y que desconoce la difícil situación económica que atraviesa el país y las provincias”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la provincia no es ajena al contexto nacional y que “las caídas en la recaudación, como en el caso de las regalías petroleras, afectan directamente las cuentas públicas. No podemos seguir permitiendo que algunos sectores condicionen el presente y el futuro de Santa Cruz”.

“No se puede dialogar bajo la constante presión de paralizar la educación pública. En este escenario tan complejo, necesitamos responsabilidad y racionalidad, para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. No olvidemos nuestra historia, las promociones automáticas, pasar de año por decreto, jóvenes que terminaron el secundario con más de 30 materias, etc. Todas medidas que comprometieron el futuro y los trayectos de vida personal-laboral y profesional. No volver a ese pasado también es responsabilidad de todos”, concluyó.

Visited 1 times, 1 visit(s) today