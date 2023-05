Desesperado pedido ante la burocracia de la CSS por implante

Las Heras-, Varios vecinos de la localidad se contactaron con este medio, para republicar el pedido de la vecina que vine padeciendo la burocracia de la CSS y la necesidad de mejorar así un poco su calidad de vida.

Ya muchos conocen el caso de la docente Norma Gomez Macedo, quien publico el siguiente pedido:

Hola a todos mis amigos y conocidos, quiero agradecer profundamente a todos los que conocen mi situación de salud por preguntar y estar SIEMPRE. Este posteo es para quienes LO DESCONOCEN porque la verdad es que no me sentía bien para publicarlo y principalmente para la obra social a la que aporto hace más de 22 años!!!! CSS SANTA CRUZ.

DESDE ENERO, mi implante coclear SE DESCONECTÓ por fallas en el procesador, es decir ESTOY EN MI MUNDO APAGADO. Otra vez… y con una batalla tremenda con mi obra social porque los repuestos son incomprables para mí, AUNQUE ENTIENDO QUE PARA ELLOS ES UN VUELTO.

Hoy valor dólar son un poco más de 460.000 pesos argentinos, pero en ENERO ERAN 169.000, la burocracia hace que cuando el presupuesto está aprobado por la CSS YA CADUCÓ EL PRECIO (la empresa lo sostiene sólo 10 días porque los importan desde CANADÁ)

Y así estoy… viviendo una tortura porque lo único que escucho son mis dos turbinas de avión (acufenos/ TINNITUS) en ambos OIDOS.

Eso genera un ESTADO ANGUSTIANTE, AGOTADOR, porque lamentablemente la DISCAPACIDAD NO SE PERCIBE… ESTÁ.

Me verán entonces con el celu en la mano usando una APP que traduce lo que me hablan, o algo, ya que no es muy preciso el traductor. Pero me sirve para comunicarme con las personas.

No lo posteaba porque increíblemente a mi edad y con todo lo vivido AÚN TENÍA MIEDO que no me aprueben el pago de los repuestos que necesito para regresar al mundo sonoro. A escuchar de nuevo. De otro modo… pero escuchar.

Hoy ME SIENTO CANSADA, VULNERADA… me duelen algunas situaciones diarias pero generalmente como es propio en mi forma de ser, trato de llorarlas y seguir… SI ME PREGUNTAN… NO QUIERO SER MÁS la persona que lucha por sus DERECHOS . QUIERO SER LA PERSONA ASISTIDA QUE INSPIRE A OTROS A VIVIR CON ESTA SITUACIÓN de la mejor MANERA. Siempre digo que no sería tan jodido NO ESCUCHAR después de haber sido OYENTE. Lo triste es sólo escuchar ZUMBIDOS altísimos TODO EL TIEMPO … SIN DESCANSO … HACE AÑOS.. y estar clonazepada para poder dormir unas horas.

Esa es mi situación de vida HOY, MAYO.

Si en algún momento los planetas se alinean y PAGAN deberé VOLVER A EMPEZAR CON MIS APRENDIZAJES … YA QUE HE INVOLUCIONADO EN EL HABLA, LA PRONUNCIACIÓN Y MUCHO MÁS QUE SE PIERDE AL NO TENER ESTÍMULO DE SONIDOS, VOCES, ETC… Módulo de REHABILITACIÓN.

Estoy haciendo algo por el mes DE LA LIBERTAD EN NUESTRO AMPLIO, VASTO Y BELLO PAÍS.

Entonces PENSÉ POSTEAR ESTO PORQUE DEFINITIVAMENTE CREO QUE NADIE DEBERÍA PASAR POR TANTO DOLOR para QUE NOS GARANTICEN LA IGUALDAD.

Agrego, esta ES MI BOTELLITA AL MAR… QUIZÁS LLEGUE DONDE TIENE QUE LLEGAR. Mi discapacidad es por el resto… por lo que queda… y no es justo EN LA VULNERABILIDAD LUCHAR POR UN DERECHO QUE ME DEBERIA ASISTIR sin botellitas… papeles o mares.