Detienen a un 3er sospechoso de haber participado en el brutal ataque a un hombre

Las Heras-, El Ministerio de Seguridad de la provincia santacruceña comunicó que se logró a ubicar al tercer sospechoso del hecho. Se trata de un hombre mayor de edad y oriundo de Salta. El lunes se hicieron dos allanamientos y detuvieron a un individuo y una mujer. La víctima fue trasladada al Hospital de Caleta Olivia.

En un esfuerzo conjunto entre la Justicia y la Policía, bajo el seguimiento del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, se logró detener al tercer sospechoso de haber participado del ataque a un hombre de 33 años, en la localidad de Las Heras, que lo dejó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Distrital de la localidad. Este individuo se suma a las dos personas que quedaron privadas de su libertad tras allanamientos realizados el lunes.

De acuerdo a lo que informaron a La Opinión Austral, se trata de un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Salta, que fue ubicado y arrestado tras intensas tareas de investigación. El individuo fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó privado de su libertad en carácter incomunicado, a la espera de ser indagado por el juez. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, del doctor Eduardo Quelín.

Las tareas investigativas están encabezadas por el personal de la División de Investigaciones (DDI), dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, bajo la supervisión del director del área, el comisario mayor Pablo Méndez. Por orden de la Justicia, el lunes 11 de agosto, los investigadores llevaron a cabo dos allanamientos en casas del barrio Calafate y el pasaje Cruz que arrojaron resultados positivos.

Además de la detención de un hombre y una mujer sospechosos de haber participado en la agresión, se secuestraron drogas, armas, municiones, motos robadas y otros elementos sustraídos. En el primer domicilio se incautaron seis municiones, dos motocicletas (una marca Honda con patente AA215GUY y otra sin identificación), una hormigonera, una PlayStation 4 con dos controles, una notebook y documentación de un Volkswagen Gol Trend patente JEF-022.

Asimismo, en ese primer domicilio allanado, del barrio Calafate, también se halló marihuana, cocaína y una balanza, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía Federal de la localidad de Caleta Olivia. Mientras que en la segunda vivienda había un arma de fuego fabricación casera tipo tumbera y otro motocicleta sin identificación. Los primeras dos personas detenidas fueron sometidas a audiencia indagatoria el martes a horas de la mañana, confiaron fuentes extraoficiales a este medio.

La víctima

El hombre de 33 años que fue víctima de un golpe en la cabeza y una apuñalada en la espalda fue derivado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde fue internado en UTI. El ataque ocurrió el viernes pasado, cuando el ciudadano iba caminando por la calle 13 de Diciembre. Recibió una herida de arma blanca en la zona de la espalda y un fuerte golpe en la parte de la nuca, precisamente en una zona de la cabeza donde tenía una placa de platino producto de un disparo que había sufrido años atrás.

