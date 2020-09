Dieron de alta al caso importado pero el Gob. Pcial no le realizó el test de PCR

Las Heras-, Ayer se confirmó la noticia. A través de sus redes sociales, el intendente Carambia confirmó que al caso no se le realizó el test y explicó que sería útil contar con un decreto que lo haga obligatorio.

Hoy dieron de alta al único caso importado pero el gobierno provincial no le realizó el test de PCR. A través de sus redes sociales, el intendente Carambia confirmó que al caso no se le realizó el test y explicó que sería útil contar con un decreto que lo haga obligatorio. En su texto, expresa que «el hospital correspondiente a la Provincia dio el alta al único caso importado que teníamos en las Heras. Pero no se le realizó el test de PCR correspondiente para asegurar. Es necesario tener el TEST PCR negativo para tener una certeza. En su defecto mañana firmaré decreto el cual será obligatorio el test Pcr para confirmar un alta en la ciudad de Las Heras.

Carambia agregó que «este caso importado va a subir a trabajar al yacimiento lo cual sin el test negativo puede ser un eventual peligro. Y si sale de las Heras se prohíbe el ingreso del mismo sino cuenta con PCR negativo . Solicito que las autoridades municipales comuniquen el aislamiento hasta tener el correspondiente Pcr NEGATIVO. O sino lo invitamos a que vuelva de donde vino al infectado con covid Al ser un caso importado voy a firmar decreto para que no vuelva a ingresar esta persona hasta tanto tenga el Pcr y se prohíbe el ingreso exceptuados que provengan de zonas de mucho riesgo. Hay que limitar las probabilidades a 0», finalizó. (Nota: La Voz Santacruceña)